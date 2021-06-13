"Заставим платить за злонамеренные действия" - глава МИД Британии предупредил Россию

Доминик Рааб сделал заявление по Росии.Фото: zumapress.com

Великобритания готова к диалогу с Российской Федерацией. Однако, предупредила ее об ответе на враждебные действия.

Об этом заявил в интервью Sky News глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

Он отметил, что двери дипломатии всегда открыты при готовности демонстрировать лучшую манеру поведения.

"Мы должны адаптироваться к новым угрозам, с которыми сталкиваемся, и будем делать это, совершенно четко давая понять России и другим враждебным государствам мы будем призывать их к ответственности и заставим платить за злонамеренные действия", - сказал Рааб.

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Великобритания предлагает странам G7 создать общий механизм для противодействия российской и китайской дезинформации. В Лондоне Россию называют самой большой угрозой безопасности. Китай рассматривают, как самый долгосрочный вызов в военном, экономическом и технологическом плане.