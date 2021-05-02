"Мы не можем оставаться в стороне, когда публикуют ложь" - Британия ищет помощь в противодействии российской дезинформации призывают вместе противодействовать российской дезинформации

 
Ексклюзивы
1/5
Массово, но без фанатизма. Как в субботу паски святили
Массово, но без фанатизма. Как в субботу паски святили
Просмотров: 999
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 549
Солнце, розы, насекомые и птицы: показали орнаменты лемковской писанки
Солнце, розы, насекомые и птицы: показали орнаменты лемковской писанки
Просмотров: 360
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 2052
"Слугами" должны заняться правоохранительные органы
"Слугами" должны заняться правоохранительные органы
Просмотров: 576
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Просмотров: 2898
Как зарабатывать в интернете из дома по $1 тыс. в месяц
Как зарабатывать в интернете из дома по $1 тыс. в месяц
Просмотров: 909
Зеленский обещал новое качество политики. А получается подковерность и кумовство
Зеленский обещал новое качество политики. А получается подковерность и кумовство
4 Просмотров: 360
"Не стоит бояться, сильнее давите на газ" - автомеханик о наибольших ошибках водителей
"Не стоит бояться, сильнее давите на газ" - автомеханик о наибольших ошибках водителей
Просмотров: 8982
Лайфхаки для изучения популярных иностранных языков
Лайфхаки для изучения популярных иностранных языков
Просмотров: 189
Фото
Все фото
3
6
5
6
4
Пьют ежедневно: 102-летние близняшки поделились секретом долголетия
Пьют ежедневно: 102-летние близняшки поделились секретом долголетия
Экс-солистка &quot;Тату&quot; подалась в депутаты Госдумы РФ
Экс-солистка "Тату" подалась в депутаты Госдумы РФ
ФБР проводит обыски у экс-адвоката Трампа в рамках дела об Украине
ФБР проводит обыски у экс-адвоката Трампа в рамках дела об Украине
В Беларуси массово жгли портреты Путина
В Беларуси массово жгли портреты Путина
&quot;Погребальные костры горят круглосуточно&quot; - в Индии за три дня миллион инфицированных
"Погребальные костры горят круглосуточно" - в Индии за три дня миллион инфицированных
Видео
Все видео
Вначале зрители аплодировали. Полиция сорвала премьеру спектакля "Соседи"
Вначале зрители аплодировали. Полиция сорвала премьеру спектакля "Соседи"
Корабль Маска вернул астронавтов на Землю: как это было
Корабль Маска вернул астронавтов на Землю: как это было
Мощная гроза убила 11 человек
Мощная гроза убила 11 человек
Российские пранкеры обманули "слуг народа", делая вид членов штаба Навального
Российские пранкеры обманули "слуг народа", делая вид членов штаба Навального
Пара поженилась в костюмах защиты
Пара поженилась в костюмах защиты
Интервью
1/5
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 549
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 387
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 2052
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Просмотров: 2898
Как зарабатывать в интернете из дома по $1 тыс. в месяц
Как зарабатывать в интернете из дома по $1 тыс. в месяц
Просмотров: 909
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
30 апреля 2021
1 Просмотров: 756
Ворог
Ще чотири роки тому я просто вмазав би йому по обличчю. Можливо, навіть не один раз. Я був таким. Не агресивним, ні. Швидше рішучим. Але все ж були ...
воскресенье, 02 мая 2021 14:56

"Мы не можем оставаться в стороне, когда публикуют ложь" - Британия ищет помощь в противодействии российской дезинформации призывают вместе противодействовать российской дезинформации

  Комментировать
&quot;Мы не можем оставаться в стороне, когда публикуют ложь&quot; - Британия ищет помощь в противодействии российской дезинформации призывают вместе противодействовать российской дезинформации
Доминик Рааб считает, что нужно создать механизм противодействия пропаганды. Фото: pexels.com

Великобритания предлагает странам G7 создать общий механизм для противодействия российской и китайской дезинформации.

"Когда мы видим, как в западной стране публикуют эту ложь, пропаганду или фейковые новости, мы можем не просто оставаться в стороне, но должны собраться вместе, чтобы подготовить опровержение и, честно говоря, предоставить правду для жителей как этой страны, а также для России или Китае и для всего мира", - сказал в интервью агентству Reuters министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

Россия и Китай пытаются посеять недоверие на Западе посредством распространения дезинформации о выборах или вакцинацию.

В Лондоне Россию называют самой большой угрозой безопасности. Китай рассматривают, как самый долгосрочный вызов в военном, экономическом и технологическом плане.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ликвидировали ботоферму, которая распространяла российскую пропаганду

"Самое важное для нас то, что мы расширяем международный круг стран-единомышленников, которые выступают за открытое общество, права человека и демократию, которые стоят за открытую торговлю", - сказал Рааб.

В Киеве Служба безопасности Украины разоблачила ботоферму мощностью более 5 тыс. аккаунтов, которая распространяла ложную информацию об Украине. Финансировались боты Россией. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Мы не можем оставаться в стороне, когда публикуют ложь" - Британия ищет помощь в противодействии российской дезинформации призывают вместе противодействовать российской дезинформации». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
мая

Погибли 323 человека: утонул крейсер General Belgrano

"Динамо" выиграло Кубок кубков

Полсотни человек погибли в центре города

Принцессе Шарлотте шесть лет - чем она живет и какое будущее ее ждет

Ликвидировали террориста №1

Самое читаемое
Астафьева и любимая Неймара позировали без нижнего белья, а велосипедистка прикрыла бюст арбузом - что публикуют звезды
Астафьева и любимая Неймара позировали без нижнего белья, а велосипедистка прикрыла бюст арбузом - что публикуют звезды
9
 Просмотров: 15094
&quot;Не стоит бояться, сильнее давите на газ&quot; - автомеханик о наибольших ошибках водителей
"Не стоит бояться, сильнее давите на газ" - автомеханик о наибольших ошибках водителей
 Просмотров: 8973
Народные приметы Страстной субботы: что сегодня нельзя делать
Народные приметы Страстной субботы: что сегодня нельзя делать Просмотров: 8037
Даша Астафьева показала пышную грудь в откровенном бюстгальтере
Даша Астафьева показала пышную грудь в откровенном бюстгальтере Просмотров: 7650
В бикини и эротическом белье: сексапильная рестлерша показала фото с медового месяца
В бикини и эротическом белье: сексапильная рестлерша показала фото с медового месяца
10
 Просмотров: 5320
Мир
Папа пожелал благодатной Пасхи христианам восточного обряда
Папа пожелал благодатной Пасхи христианам восточного обряда Просмотров: 27
Мучился 12 ч: за смерть Диего Марадоны взялась прокуратура
Мучился 12 ч: за смерть Диего Марадоны взялась прокуратура Просмотров: 387
Среди леса случайно обнаружили древние украшения
Среди леса случайно обнаружили древние украшения Просмотров: 387
Вначале зрители аплодировали. Полиция сорвала премьеру спектакля "Соседи"
Вначале зрители аплодировали. Полиция сорвала премьеру спектакля "Соседи"
 Просмотров: 234
"Не того цвета": женщину оштрафовали за бело-красные носки
"Не того цвета": женщину оштрафовали за бело-красные носки Просмотров: 1224
Больше всего комментируют
12
Антоненко выпустили из-под стражи
5
Боррель назвал санкции России против политиков ЕС неприемлемыми
4
Зеленский обещал новое качество политики. А получается подковерность и кумовство
3
Киев освободили от МАФ-вагончиков: фото до и после
3
Ликвидировали террориста №1
Голосов: 641
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть