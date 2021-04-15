Заседание СНБО: на Банковой раскрыли подробности

Один из ключевых вопросов - ситуация на Донбассе. Фото: president.gov.ua

Сегодня под председательством президента Владимира Зеленского состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны, сообщил сайт главы государства.

На повестке дня – детальное обсуждение ситуации безопасности на востоке страны, ситуация в национальной экономике.

Сообщается, что государство начало процесс взлома многолетних коррупционных схем.

Ситуацию на Донбассе рассмотрят в тайном режиме.

Государство вполне понимает все имеющиеся риски, просчитывает любые варианты развития событий, имеет соответствующую информацию по всем актуальным направлениям, постоянно коррелирует свои позиции с партнерами, сказано в сообщении.

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Также СНБО рассмотрит 2-й расширенный пакет персональных санкций в отношении организаторов и исполнителей контрабандных схем.

Контрабанда, которая за десятилетие приобрела угрожающие масштабы, существенно подрывает нашу экономическую безопасность и требует неотложных решений.

Кроме того обсудят вопросы экономической безопасности государства, кибербезопасности.

Кабинет министров передаст на рассмотрение СНБО стратегию развития оборонно-промышленного комплекса. Среди акцентов: стандарты НАТО, импортозамещение, корпоратизация предприятий ОПК, поддержка инноваций. 2 апреля СНБО ввела санкции в отношении десяти граждан Украины - Вадима Альперина, Ивана Бокала, Владимира Дидуха, Александра Еримичука, Александра Кравченко, Юрия Кушнира, Валерия Пересоляка, Ореста Фирманюка, Александра Чудакова и Виктора Шермана. Им на 3 года заблокировали активы, ограничили торговые операции, остановили выполнения финансовых обязательств. Президент заявил о "топ-десятке украинской контрабанды".