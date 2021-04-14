СНБО собирается на новое заседание - СМИ

15 апреля планируют провести заседание Совета национальной безопасности и обороны.
План заседания формируется, пишет "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники. В то же время 14 апреля на заседании Кабмина утвердили и передадут на рассмотрение СНБО стратегию развития оборонно-промышленного комплекса.
Среди акцентов стратегии: введение стандартов НАТО, импортозамещение критических материалов, корпоратизация предприятий ОПК и поддержка инноваций через стимулирующие экономические и финансовые механизмы.
Премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram заявил, что документ содержит основные приоритеты и векторы развития ОПК с учетом всех актуальных угроз.
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19 марта СНБО ввел экономические санкции в отношении Виктора Януковича. Также приняла решение провести аудит всех разрешений, которые выдали на добычу недр.
На заседании СНБО 11 марта было принято решение вернуть ПАО "Мотор Сич" в собственность государства.
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