Зарплату полицейских хотят повысить до уровня НАБУ и ГБР

 
Ексклюзивы
1/5
Впитывает негатив – фольклорист рассказала об обязательном атрибуте Рождества
Впитывает негатив – фольклорист рассказала об обязательном атрибуте Рождества
Просмотров: 405
"Ты предатель. Ты в Украину уехал!" - о чем говорят на самом большом катке государства и какие там цены
"Ты предатель. Ты в Украину уехал!" - о чем говорят на самом большом катке государства и какие там цены
Просмотров: 4329
"Жаль, когда таких девушек заберут кацапы": Евгений Чикаленко скрывал от жены помещичье происхождение
"Жаль, когда таких девушек заберут кацапы": Евгений Чикаленко скрывал от жены помещичье происхождение
Просмотров: 5247
Украина выстоит перед сильными вызовами: прогноз астролога на 2022 год
Украина выстоит перед сильными вызовами: прогноз астролога на 2022 год
Просмотров: 1251
"У белорусов ничего хорошего нет. Выбирали тут конфеты, мясо. А казенка ихняя хуже нашей паленки" - как живут украинцы возле Беларуси
"У белорусов ничего хорошего нет. Выбирали тут конфеты, мясо. А казенка ихняя хуже нашей паленки" - как живут украинцы возле Беларуси
1 Просмотров: 10683
Скандалы, сомнительные законопроекты и борьба между президентом и старой элитой: каким увидим 2022 год
Скандалы, сомнительные законопроекты и борьба между президентом и старой элитой: каким увидим 2022 год
1 Просмотров: 999
Родителей замордовали поляки, эмигрировал в Пуэрто-Рико - обнаружили архив загадочного воина дивизии "Галичина"
Родителей замордовали поляки, эмигрировал в Пуэрто-Рико - обнаружили архив загадочного воина дивизии "Галичина"
1 Просмотров: 3996
"Важна внезапность. Ее нет" – эксперт оценил вероятность наступления россиян
"Важна внезапность. Ее нет" – эксперт оценил вероятность наступления россиян
1 Просмотров: 1089
"Героям слава!": в Киеве прошло факельное шествие в честь Степана Бандеры - фото и видео
"Героям слава!": в Киеве прошло факельное шествие в честь Степана Бандеры - фото и видео
1 Просмотров: 4824
"Бить врага, пока не будет конать на собственной земле" - как во Львове почтили Бандеру
"Бить врага, пока не будет конать на собственной земле" - как во Львове почтили Бандеру
1 Просмотров: 2871
Фото
Все фото
4
6
7
4
8
Боррель посетил Станицу Луганскую на Донбассе
Боррель посетил Станицу Луганскую на Донбассе
Невестка Медведчука кичится браслетами за 2 млн грн и американским элитным спорткаром
Невестка Медведчука кичится браслетами за 2 млн грн и американским элитным спорткаром
Благодарили мэра и &quot;слугу народа&quot;: в селе торжественно открыли школьный туалет
Благодарили мэра и "слугу народа": в селе торжественно открыли школьный туалет
Народный депутат пошла на учет в военкомат
Народный депутат пошла на учет в военкомат
2022-й начался для Зеленского с новых фотожаб
2022-й начался для Зеленского с новых фотожаб
Видео
Все видео
Нардеп от "слуг" Шевченко поперся в Казахстан и заявил о "помощи" Кремля
Нардеп от "слуг" Шевченко поперся в Казахстан и заявил о "помощи" Кремля
Смех, аплодисменты и почесывание подбородка: Зеленский показал закулисье новогоднего поздравления
Смех, аплодисменты и почесывание подбородка: Зеленский показал закулисье новогоднего поздравления
От Ниагары до "Буковеля": как проходят "короткие отдыхи" Зеленского
От Ниагары до "Буковеля": как проходят "короткие отдыхи" Зеленского
"Квартал" сделал пародию на Гордона – Зеленский смеялся
"Квартал" сделал пародию на Гордона – Зеленский смеялся
Медведчук, который "впаривает" дружбу с РФ, отправлял дочь на обучение в Женеву
Медведчук, который "впаривает" дружбу с РФ, отправлял дочь на обучение в Женеву
Интервью
1/5
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
Просмотров: 3132
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
10 Просмотров: 1980
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
12 Просмотров: 3195
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
3 Просмотров: 1665
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Просмотров: 1062
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2022
Просмотров: 18
Торба чудес
Коли ми малі, ті чи ті предмети зачаровують нас безкорисливо і непрактично, поза своїм прямим призначенням. Як ото яке-небудь чудесне зелене скельце ...
четверг, 06 января 2022 18:24

Зарплату полицейских хотят повысить до уровня НАБУ и ГБР

  Комментировать
Зарплату полицейских хотят повысить до уровня НАБУ и ГБР
Документ 6 января зарегистрировали 40 нардепов. Фото: facebook.com/iklymenko.fb

Зарплату полицейских в Украине могут сделать на уровне 10 прожиточных минимумов, то есть не менее 23930 грн.

Парламентарии предлагают установить ее по аналогии с НАБУ, ГБР и ГПУ, говорится во внесенном в Раду 6 января законопроекте об осовременивании размера денежного обеспечения полицейских.

"Должностной оклад полицейских не может составлять менее 10 размеров прожиточного минимума, установленного на 1 января календарного года, кроме курсантов вузов со специфическими условиями обучения, осуществляющих подготовку полицейских", - сказано в документе, направленном на рассмотрение комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

Его зарегистрировали 39 народных депутатов фракции "Слуга народа" и один от группы "Доверие".

1 января этого года прожиточный минимум для трудоспособных лиц составил 2393 грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нацполиции обещают повысить зарплату уже в январе

В полиции опровергли информацию о массовом увольнении правоохранителей под Запорожьем. Сотрудники полиции в Токмаке работают в полном составе и штатном режиме. Информация о массовом предоставлении рапортов полицейскими участка №3 Пологовского районного отдела полиции не соответствует действительности.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Зарплату полицейских хотят повысить до уровня НАБУ и ГБР». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
января

Писал стихи в лагерях, умер в карцере - сегодня день рождения Василия Стуса

Больной поэт написал самое известное свое стихотворение

Самое читаемое
Никто по имени не называет. Миколенко пожаловался на жизнь
Никто по имени не называет. Миколенко пожаловался на жизнь Просмотров: 24282
Невестка Медведчука кичится браслетами за 2 млн грн и американским элитным спорткаром
Невестка Медведчука кичится браслетами за 2 млн грн и американским элитным спорткаром
6
 1 Просмотров: 10890
Ноги почернели от зверских издевательств: украинская пленница боевиков в тяжелом состоянии после пыток
Ноги почернели от зверских издевательств: украинская пленница боевиков в тяжелом состоянии после пыток Просмотров: 9639
Только посадка Назарбаева прекратит протесты в Казахстане – оппозиция
Только посадка Назарбаева прекратит протесты в Казахстане – оппозиция
 Просмотров: 7542
Нардеп от &quot;слуг&quot; Шевченко поперся в Казахстан и заявил о &quot;помощи&quot; Кремля
Нардеп от "слуг" Шевченко поперся в Казахстан и заявил о "помощи" Кремля
 Просмотров: 6345
Политика
Катастрофа МАУ: Иран отказался от переговоров о компенсациях
Катастрофа МАУ: Иран отказался от переговоров о компенсациях Просмотров: 72
Телеканал Мураева, на котором ВСУ называют "преступниками", призывают закрыть – петиция Зеленскому
Телеканал Мураева, на котором ВСУ называют "преступниками", призывают закрыть – петиция Зеленскому Просмотров: 225
Высший чиновник ЕС встретился со Шмыгалем: о чем говорили
Высший чиновник ЕС встретился со Шмыгалем: о чем говорили Просмотров: 162
Стефанчук во второй раз заболел коронавирусом
Стефанчук во второй раз заболел коронавирусом Просмотров: 234
Суд наложил арест на всё имущество и активы Порошенко
Суд наложил арест на всё имущество и активы Порошенко 7 Просмотров: 1575
Больше всего комментируют
7
Суд наложил арест на всё имущество и активы Порошенко
6
Порошенко анонсировал возвращение в Украину и готовится увидеть Венедиктову
4
Смех, аплодисменты и почесывание подбородка: Зеленский показал закулисье новогоднего поздравления
2
Россия отправила войска в Казахстан
1
Что делать, если семейный врач в отпуске
Голосов: 1154
Голосование Что вы считаете главным политическим событием 2021 года в Украине?
  • Арест Виктора Медведчука
  • Расследование об офшорах "95 квартала"
  • Отставку Арсена Авакова
  • Выборы мэра Харькова
  • Противостояние Ахметова и Банковой
  • Вагнергейт
  • Дело о госизмене против Петра Порошенко
  • Довыборы на Прикарпатье
  • Отставку спикера Дмитрия Разумкова
  • Санкции США против Деркача с Дубинским и Тупицкого с Портновым
  • Другое (укажите что)
Просмотреть