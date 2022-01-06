Зарплату полицейских хотят повысить до уровня НАБУ и ГБР

Документ 6 января зарегистрировали 40 нардепов. Фото: facebook.com/iklymenko.fb

Зарплату полицейских в Украине могут сделать на уровне 10 прожиточных минимумов, то есть не менее 23930 грн.

Парламентарии предлагают установить ее по аналогии с НАБУ, ГБР и ГПУ, говорится во внесенном в Раду 6 января законопроекте об осовременивании размера денежного обеспечения полицейских.

"Должностной оклад полицейских не может составлять менее 10 размеров прожиточного минимума, установленного на 1 января календарного года, кроме курсантов вузов со специфическими условиями обучения, осуществляющих подготовку полицейских", - сказано в документе, направленном на рассмотрение комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

Его зарегистрировали 39 народных депутатов фракции "Слуга народа" и один от группы "Доверие".

1 января этого года прожиточный минимум для трудоспособных лиц составил 2393 грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нацполиции обещают повысить зарплату уже в январе

В полиции опровергли информацию о массовом увольнении правоохранителей под Запорожьем. Сотрудники полиции в Токмаке работают в полном составе и штатном режиме. Информация о массовом предоставлении рапортов полицейскими участка №3 Пологовского районного отдела полиции не соответствует действительности.