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среда, 05 января 2022 13:51

В полиции опровергли информацию о массовом увольнении правоохранителей под Запорожьем

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В полиции опровергли информацию о массовом увольнении правоохранителей под Запорожьем
В полиции Запорожья опровергли информацию о массовом увольнении работников в Токмаке. Фото: npu.gov.ua

Сотрудники полиции в Токмаке Запорожской области работают в полном составе и штатном режиме.

Информация о массовом предоставлении рапортов на увольнение полицейским участком №3 Пологовского районного отдела полиции не соответствует действительности, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Это искусственное и планомерное продвижение ложной информации для дискредитации служебной деятельности полицейских подразделений и областной полиции в целом", - говорится в сообщении.

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31 декабря полицейские участка №3 Пологовского районного отдела полиции действительно заявили об определенных недовольствах состоянием материально-технического обеспечения и уровнем оплаты за сверхурочное несение службы.

В ходе совместного обсуждения проблемных вопросов решили через профсоюзную организацию направить коллективное обращение от полицейских в депутатский корпус, Кабмин, министру МВД и президенту Украины об улучшении материально-технического обеспечения работников ОВД.

"Сейчас подразделение полиции работает в штатном режиме. Ни одного рапорта по увольнению в аппарат ГУНП в Запорожской области не поступало", - добавили в полиции.

Местные полицейские, как и другие работники ГУНП в Запорожской области, продолжают деятельность в соответствии со служебными обязанностями.

В Токмакском городском полицейском участке в Запорожской области якобы уволились 30 сотрудников. Это 95% личного состава полиции Токмака. Это произошло 31 декабря 2021 года, сообщила 4 января народная депутат фракции "Слуга народа" 79-го округа Запорожской области Юлия Яцик.

Причин для увольнения было несколько. В частности, невыполнение руководством ГУНП Запорожской области оплаты труда за ненормированный рабочий день и ночные смены; систематическое давление со стороны руководства полиции по выполнению показателей раскрытия преступлений; искажение фактов работы работников полиции публичными лицами, что приводит к снижению доверия населения к полиции.

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Дата
05
января

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