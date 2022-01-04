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вторник, 04 января 2022 18:17

Под Запорожьем за один день уволились почти все сотрудники полиции

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Под Запорожьем за один день уволились почти все сотрудники полиции
Под Запорожьем за один день уволились 95% от всего личного состава полиции. Фото: facebook.com/policechernigivshchini

В Токмакском городском отделении полиции в Запорожской области уволились 30 сотрудников. Это - 95% всего личного состава полиции Токмака.

Это произошло 31 декабря 2021 года, сообщила в Facebook народная депутат фракции "Слуга народа" 79 округа Запорожской области Юлия Яцик.

Причин для увольнения было несколько, в частности: невыполнение руководством ГУНП Запорожской области оплаты труда за ненормированный рабочий день и ночные смены, систематическое давление со стороны руководства полиции относительно выполнения показателей раскрытия преступлений; искажение фактов работы работников полиции публичными лицами, что приводит к снижению доверия населения к полиции.

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Политик заявила, что некоторые преступления не регистрировали в ЕРДР или делали это с минимальной квалификацией. По ее словам, это делали "из-за указания конкретных должностных лиц". Если инцидент приобретал огласку, то в полиции находили виновных и увольняли.

В Нацполиции отреагировали на массовое увольнение и пообещали провести проверку служебной деятельности. Она началась 4 января.

Кабинет министров уволил заместителя министра внутренних дел 47-летнего Александра Гогилашвили с должности. Работал в министерстве с 2019 года. Отвечал за борьбу с наркотиками и реабилитацию наркозависимых.

Вероятно, имеет гражданство России, сообщил Центр журналистских расследований со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы РФ. Родился в Грузии. Паспорт РФ получил в 2010 году, рассказали журналисты. Работал в России. Якобы являлся помощником депутата Госдумы РФ от партии "Единая Россия" Николая Валуева. Гражданство Украины Гогилашвили получило в 2015 году благодаря заключению брака, сообщил активист Сергей Стерненко. Жена Гогилашвили Мария Левченко – личный помощник президента Владимира Зеленского.

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04
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