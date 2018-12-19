Заработала меньше, чем отдала людям: Савченко показала электронную декларацию

Надежда Савченко обнародовала электронную декларацию за прошлый год. Фото: Зеркало недели

Народный депутат Надежда Савченко за прошлый год заработала 230 тыс. грн, а на помощь гражданам потратила 250 тыс. грн. Такие данные обнародовала в электронной декларации по 2017 год.

Зарплата Надежды Савченко составила 230 257 грн. Ее мать получила пенсию 25160 грн, а сестра Вера заработала 84 тыс. грн. На 3 владеют квартирой на 72 кв. м в Киеве.

Ни наличных, ни счетов в банках нардеп не имеет. Ее семья держит наличными 322 600 грн.

Сестра Вера Савченко владеет машиной Skoda 2007 года выпуска. Также Вера является конечным бенифициаром архитектурной фирмы "Компания С.Т.Групп".

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Надежда Савченко задекларировала авторское право на книгу "Сильное имя Надежда" и статью "Концепция изменения политической системы Украины".

Надежду Савченко задержали 22 марта. Подозревают в подготовке покушения на жизнь президента, премьер-министра, членов правительства, народных депутатов, свержения конституционного строя. Последний раз суд оставил ее под стражей до 23 декабря. Находится в следственном изоляторе Службы безопасности Украины.

5 декабря Савченко объявила сухую голодовку на 8 суток.