Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук

Михеил Саакашвили может быть выгодным Владимиру Зеленскому, чтобы загнать Петра Порошенко в тупик, говорит политолог Николай Давыдюк. Фото: Facebook

Время Михеила Саакашвили в украинской политике проходит. Об этом Gazeta.ua сказал политолог Николай Давыдюк.

Время Порошенко прошло. Но и время Саакашвили, из поколения Ющенко, тоже проходит. В украинской политике появились Зеленский, Вакарчук.

Когда оглядываемся на пример грузинских реформ 2006-го, то надо перелистывать страницу и двигаться дальше. Самое вкусное, что было в обещаниях Саакашвили, Зеленский уже давно себе присвоил - например, "страна в смартфоне". Проводятся совещания, встречи с эстонцами. Время легендарной истории с грузинскими реформаторами проходит. Новое задают украинские политики. На них запрос больше, чем на того же Саакашвили.

Михеил может быть вдохновителем новых реформ. Или возглавить антикоррупционные органы. Большого вреда от его возвращения Украине не будет.

Аваков мог бы не пустить Саакашвили, но не сделал этого. Возможно, были договоренности. На Михеила обижен Яценюк. Тот первый начал его атаковать. Обида будет не проходить долго. Хотя со временем непублично они могут объединиться против кого-то.

Саакашвили может быть выгодным Зеленскому, чтобы загнать Порошенко в тупик. Чтобы не быть оппозиционером для президента, а отражать от него критику. Порошенко создал мигранта Саакашвили, теперь от него может больше всего пострадать. Петру Алексеевичу возвращаются все бумеранги, которые он запускал раньше. Портнов, Саакашвили, вернуться может Онищенко", - рассказал Николай Давыдюк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Саакашвили говорит, что имеет право идти в Раду

Михеил Саакашвили прибыл в Украину. Его самолет рейсом "Варшава - Борисполь" приземлился в аэропорту в 17:28. Встречать лидера "Руху нових сил" собрались соратники и представители СМИ.