Саакашвили возвращается (онлайн)

Фото: facebook.com/SaakashviliMikheil

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили прибыл в Украину. Его самолет рейсом "Варшава - Борисполь" приземлился в аэропорту в 17:28.

Встречать лидера "Руху новых сил" собрались соратники и представители СМИ. Люди в аэропорт приехали с караваем и плакатами. Спели гимн, потом включили музыку.

Накануне президент Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. Он поблагодарил и заявил, что не собирается никому мстить и не имеет политических амбиций.

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Летом 2017-го президент Петр Порошенко приостановил гражданство Михаила Саакашвили. Ему ограничили въезд в Украину до 2021-го. В феврале 2018-го Саакашвили чартерным рейсом выдворили в Польшу. Далее он выехал в Нидерланды, где живут его жена и сын.