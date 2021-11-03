Запретить россиянам въезд в Украину: петиция на вторые сутки набрала половину необходимых подписей

Чтобы петиция попала на стол президента, она должна собрать 25 тыс. подписей. Фото: dpsu.gov.ua

Петиция к президенту Владимиру Зеленскому о запрете гражданам страны-агрессора РФ въезжать в Украину на вторые сутки насобирала половину необходимых подписей.

По состоянию на вечер среды требование получило 12 589 подписей из необходимых 25 тыс, сообщает Gazeta.ua

Петицию во вторник зарегистрировал блогер Сергей Стерненко.

"Прошу президента Украины с целью защиты граждан Украины и национальной безопасности государства в условиях продолжающейся вооруженной агрессии РФ против Украины инициировать введение запрета для граждан РФ на посещение территории Украины или введение визового режима", - сказано в тексте.

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"Еще один "хороший" россиянин Илья Варламов. И он сделал фильм об Украине. Точнее, против Украины. Набор пропагандистских шаблонов, которые понравились бы Киселеву.

Поскольку многие украинцы его смотрят и по многочисленным просьбам моих фолловеров сделал выпуск, где его ложь и манипуляции разобрал.

И эта история - еще одна из тысяч причин, почему мы должны закрыть свои границы с РФ", - сообщил Стерненко в Facebook

Музыкальный продюсер Игорь Кондратюк создал петицию с требованием запретить выступления российских артистов в Украине. Меньше чем за месяц она набрала необходимое количество голосов. В ответ Зеленский переадресовал требование премьер-министру, главе СБУ и секретарю СНБО.