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вторник, 14 сентября 2021 19:48

"Запомнились драки, а не качество законов": нардеп раскритиковал "слуг" в Раде

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&quot;Запомнились драки, а не качество законов&quot;: нардеп раскритиковал &quot;слуг&quot; в Раде
Депутатами стали менее дисциплинированными в отношении мер предотвращения коронавирусной инфекции, рассказывает Юрчишин. Фото: ВРУ

Монобольшиство "слуг народа" в Верховной Раде принимает мелкие неконфликтные законопроекты. Вместо того, чтобы браться за сложные, но необходимые документы. В частности, те, которые обсуждали президенты Украины Владимир Зеленский и США Джозеф Байден. Об этом Gazeta.ua рассказал народный депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин.

"В Раде сейчас не турборежим. Есть неконфликтные технические мелкие законопроекты, которые легко проходят зал. Их надо рассматривать. Но ситуация с экономикой очень сложная, поэтому нужно принимать не только простые проекты, а необходимые. Изменения в бюджетный кодекс, изменения в налоговый кодекс, которые помогли бы после коронакризиса гражданам и бизнесу адаптироваться", – говорит нардеп.

Самая большая проблема – ни одну из инициатив, которые обсуждали на встрече Зеленского и Байдена, не поставили на голосование, говорит Юрчишин. Добавляет: "Нет политической воли. Закон о службе безопасности на завершающей стадии. Закон о новой процедуре для избрания директора НАБУ, ряд других в парламенте. Но не выносят на голосование. Это страх не иметь голосов или тактика затягивания принятия решений. Надеются, что ближе к кризисному периода партнеры будут более покладистые. Все это рискованно. Делает нас недоговороспособными".

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Единственный законопроект, принятый на прошлой неделе, который стоит внимания – об индустриальных парках, рассказывает Юрчишин. "Это о специальной процедуре развития украинского бизнеса. У нас это понятие долгое время было девальвированным, потому что им прикрывались так называемые внутренние офшорные зоны. Но система территорий приоритетного развития или создания специальных условий для инвесторов работает по всей Европе и привлекает средства, создает рабочие места" , – уточняет нардеп.

Добавляет: "Остальные – не сказать, что не важные проекты. Были вопросы медицины, образования. Но они технические. Эта неделя больше запомнился тем, как Николай Тищенко пытался помешать Гео Леросу выступать. А не качеством законодательной работы".

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Депутаты как и все общество стали менее дисциплинированными в мерах предотвращения коронавирусной инфекции, рассказывает депутат. Добавляет: "Мало людей в масках. Большинство депутатов вакцинировались. Но спикер не пошел на вакцинацию, заболел и создал риски. По процедурных монетах – ничего не изменилось. Вносят преимущественно законопроекты монобольшенства, странные приоритеты – вместо того, чтобы рассматривать отчет ВСК, уполномоченной в расследовании дела "вагнеровцев", рассматривают отчет ВСК по Укрзализныце. И там можно увидеть дополнительные схемы для коррупции. Все осталось как есть, но отношение к санитарных норм существенно ослабло".

Верховная Рада 7 сентября начала первую пленарную неделя после каникул. Во время первой недели народные депутаты приняли 35 проектов законов и 6 постановлений.

9 сентября народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко устроил драку в Верховной Раде. После того, как внефракционный депутат Гео Лерос с трибуны заявил о срыве спецоперации по "вагнеровцев". Тищенко пытался оттеснить Лероса от микрофона.

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