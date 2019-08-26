Заплатил в пять раз меньше взятки и остался в кресле: суд оштрафовал председателя сельсовета

На Тернопольщине председатель сельсовета отделался штрафом.

На Тернопольщине суд оштрафовал на 17 тыс. грн председателя сельсовета, который за $ 3,5 тыс. (87, 1 тыс. грн) взятки помогал в получении земли под солнечные батареи.

Решение в отношении председателя Потугорского сельсовета Андрея Люшняка принял Бережанский районный суд, сообщают "Наші гроші"

Чиновника задержали в феврале этого года.

В декабре прошлого года к Лошнюку обратился предприниматель, который хотел взять в аренду 10-15 га для установки солнечных электробатарей. Позже сельский голова сообщил, что есть свободный земельный участок площадью 10 га и предприниматель может обратиться в сельсовет с соответствующим заявлением, чтобы получить этот участок в аренду.

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Уже в январе чиновник рассказал предпринимателю, что может повлиять на депутатов сельсовета, чтобы они положительно рассмотрели его заявление и дали разрешение на разработку проекта землеустройства об отводе участка. Но при условии, если тот даст $350 за 1 га земли, то есть всего $3500.

Правоохранители задержали председателя сельсовета во время передачи ему $3500 возле здания Бережанского "Тернопільобленерго".

В суде мужчина свою вину признал полностью, искренне раскаялся и согласился со всеми обстоятельствами его совершения. В результате суд его оштрафовал. Он продолжает находиться в должности сельского головы.

Государство гарантирует защиту обличителям коррупционных преступлений. Об этом сказал заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка на встрече с представителями общественных организаций и международных партнеров в сфере борьбы с коррупцией.