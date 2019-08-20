Офис президента готовит революционные законы

Государство гарантирует защиту обличителям коррупционных преступлений.
Об этом сказал заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка на встрече с представителями общественных организаций и международных партнеров в сфере борьбы с коррупцией.
"Обсудили изменения в законодательство, касающиеся совершенствования механизмов сообщения о коррупционных правонарушениях, усиление защиты лиц, оказывающих такую информацию, а также способы их мотивации для обличения топ-коррупционеров", - сообщил Рябошапка.
Проекты готовящихся законов будут определять:
способы и порядок уведомления о коррупции, процедуры рассмотрения таких сообщений;
права и гарантии защиты обличителей, их близких лиц и других лиц, которые способствовали раскрытию обличителем информации, включая право обличителя получать данные о состоянии рассмотрения предоставленной информации;
право на бесплатную правовую помощь;
конфиденциальность, а также материальное вознаграждение в пределах 10% от суммы возмещенных государству убытков или размера взятки.
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"Кроме того, государство будет гарантировать обличителям защиту от преследований за разглашение информации, восстановление нарушенных трудовых и других прав, конфиденциальность сообщений о коррупции, а также установление ответственности в случаях преследования", - добавил заместитель руководителя Офиса президента.
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