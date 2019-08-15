Главный таможенник призвал сдавать коррупционеров ему в Facebook

Председатель ДМС говорит, чтобы ему непосредственно писали о коррупции. Фото: УНІАН

Председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов призвал украинцев обращаться к нему напрямую, если есть коррупция на таможне. Об этом он написал в Facebook.

"Если у вас таможня требует взятки - пишите мне прямо в Facebook. Если кто-то бегает по регионам и рассказывает, что нужно собирать деньги Нефедову - это мошенники. Сдавайте их мне. Если кто-то говорит, что "договорился с зелеными и теперь следит за растаможкой чего-то"- это мутанты. Сдавайте их Алексею Гончарук и Давиду Арахамии (заместитель руководителя Офиса президента и будущий нардеп от "Слуга народу". - Gazeta.ua)", - сообщил Нефедов.

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"Если кто-то таможенникам звонит с любых органов с" советами ", кого и как растамаживать - теперь мы живем по-новому и эти советы идут лесом.

Коллеги, я безальтернативно ожидаю от вас ответа "извините, теперь это не работает, посоветуйтесь со своим руководством, пусть они набирают председателя Гостаможслужбы". Если кто-то будет растамаживать что-то по команде других людей - будет уволен. Если кто-то на вас давит - пишите мне", - добавил руководитель ДМС.

Председатель таможенной службы планирует ввести базу растаможенных автомобилей. Для борьбы с коррупцией на таможне Нефедов хочет ввести действенный контроль всех процессов.