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Нефедов рассказал о новой схеме растаможивания автомобилей

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Нефедов рассказал о новой схеме растаможивания автомобилей
Максим Нефедов введет базу растаможенных автомобилей Фото: УНИАН

Председатель таможенной службы планирует ввести базу растаможенных автомобилей.

Для борьбы с коррупцией на таможне Максим Нефедов хочет ввести действенный контроль всех процессов, передает "5 канал".

"Таможни надо объединить в единое юридическое лицо, то есть отказаться от этой истории, когда у нас есть какие-то княжества: областной прокурор, областной судья, глава ОГА, таможенник, фитосанитарный инспектор - и это единственная сплоченная компания, которая ждет бизнес с распростертыми объятиями", - сообщил глава таможенной службы Украины Максим Нефедов.

Для борьбы с коррупцией глава таможенной службы предлагает отрезать коррупционные потоки. Также он хочет создавать условия растаможки и перетаскивать белый и серый бизнес.

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"Будем откровенны, многие из бизнеса тоже этим кормятся. Не только плохие чиновники, которые берут деньги из ангелов", - говорит Нефедов.

Для растаможивания автомобилей Нефедов предлагает составить единую базу стоимости растаможки автомобилей. Это планируют организовать на основе данных о машинах, которые ввозили раньше.

"Цены невозможно указать точно, но все же стоимость растаможивания одинаковых авто, независимо от комплектации, должна быть в примерно одинаковых ценовых рамках. Создание такой базы должно снизить коррупцию на таможнях, защитить автомобилистов и позволить им заранее знать, сколько придется платить за растаможку", - добавляет глава таможенной службы.

Кабинет министров в декабре 2018 принял решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины путем разделения ее на государственные налоговую и таможенную службы.

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