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Западные политологи о деле Порошенко: это опасная политическая история во время российской эскалации

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Западные политологи о деле Порошенко: это опасная политическая история во время российской эскалации

Дело против Петра Порошенко открывает для Кремля и Путина возможность усилить дестабилизацию внутри Украины и, в конечном счете, заблокировать продвижение Украины в НАТО. Кроме того, опасно для Украины и то, что руководство государства сосредоточило все внимание на политической борьбе, несмотря на реальную угрозу вторжения российской армии. Об этом говорят западные политологи, комментируя подозрение, объявленное пятому президенту Украины.

Экс-советник госсекретаря Соединенных Штатов, директор по делам Европы и Евразии в Совете Нацбезопасности США в 2001-2005 годах Мэтью Брайза отмечает, что цель Путина – не дать Украине двигаться на Запад. Для этого он может использовать несколько путей, среди них дестабилизация внутри страны.

По его словам, скандал с пятым президентом Украины, лидером "Европейской Солидарности" Петром Порошенко – "некая странная история с углем и закупками украинского правительства".

"Это играет на руку Путину, потому что создает хаос в украинском правительстве, давит на Украину и дестабилизирует политическую ситуацию в Украине. И если Путин может это поддерживать, поддерживать это внутреннее давление в Украине, то, может, политическая система в Украине развалится, снова и Украина застрянет на месте, не будет двигаться к НАТО", - сказал Мэтью Брайза.

"Это, пожалуй, самый дешевый путь для Путина – по малейшей цене или на средства значительно менее ресурсно затратного пути, по сравнению с собственно военным нападением, достичь своей цели и не дать Украине стать членом НАТО. Путин давит на президента Зеленского, как может, заставляя его "видеть преступления", - также добавил он.

"Но трудно поверить, что экс-президент Украины делал что-либо с намерением помочь донецким сепаратистам. Невозможно поверить в то, что Порошенко что-либо делал бы, пытаясь усилить поддерживаемых Россией сепаратистов в Донецке. Однако именно так сейчас говорят в Киеве. И это очень сильное давление на политическую систему, которое угрожает всему: угроза возможного полномасштабного российского военного вторжения, войска могут дойти и до Киева", - добавил эксперт.

Профессор кафедры политологии НАУКМА, научный сотрудник Института внешней политики Школы перспективных международных исследований Университета Джонса Хопкинса в Вашингтоне, британский и канадский политолог украинского происхождения Тарас Кузьо также отмечает, что Зеленский преследует Петра Порошенко во время вероятного вторжения российских войск. В то же время бизнес-партнер президента Игорь Коломойский, укравший около 6 млн долларов из ПриватБанка, не несет за это наказание в Украине.

"А как насчет уголовных обвинений вашему приятелю Коломойскому, укравшему около шести миллиардов в Приватбанке?", – спрашивает эксперт.

Он также считает, что дело против Порошенко – это начало избирательной кампании Владимира Зеленского.

"Зеленский начал президентские выборы 2024 года", - пишет Кузьо и добавляет, что он "стремится устранить Порошенко (второй по популярности политик), чтобы расчистить себе путь в западно-центральной Украине".

Кузьо предостерегает, что Зеленский принялся преследовать Порошенко в то время, когда Россия наращивает силы на границе с Украиной. "Когда Россия возможно готова вторгнуться в Украину, ДБР Зеленского выдвигает иск против Порошенко в "государственной измене" и "финансировании террористов", - отмечает Кузьо.

Глава Восточноевропейской программы центра безопасности "Европейские ценности" и сопредседатель Чешско-украинского форума Давид Стулик добавляет, что дело Порошенко может расколоть общество: "Это дело стало одним из основных, о котором в Украине говорят. Вместо того чтобы думать, как лучше защититься, чтобы Россия опасалась провокаций против Украины. Мне кажется, общество уже разделено этим делом".

Шведско-американский дипломат Андерс Аслунд напомнил случаи осуждения бывших президентов, например в коррупции обвинили экс-президентов южной Кореи, Бразилии и Франции. Однако сравнивать эти дела с Порошенко считает неправильным, потому что там осуждали за взяточничество, а не за государственную измену: "Это выглядит как политическое преследование. Это плохо, особенно сейчас, когда Украина может быть атакована Россией".

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