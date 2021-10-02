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Запад должен перестать пытаться "не обижать Путина" - Порошенко на сфере безопасности конференции в Швеции
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Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко принял участие в международной сфере безопасности конференции в Висбю (Готланд, Швеция) и представил видение ключевых вызовов перед восточной политикой Евросоюза и содержательного наполнения новой редакции "Восточного партнерства".

Порошенко отметил, что свертывание суверенитета и демократии в Беларуси, усиление контроля Москвы над Арменией свидетельствуют, что существующая политика ЕС в отношении восточноевропейских соседей разваливается, а Запад рискует проиграть острую геополитическую конкуренцию с Россией над странами региона.

"Для своего выживания "Восточное партнерство" требует нового смысла, амбициозной повестки дня, четкого видения будущего, а главное - политической воли объединенной Европы", - отметил пятый президент.

По мнению Порошенко, Европейский Союз и Запад в целом должны перестать пытаться "не обижать Путина", а жестко противостоять деструктивным действиям Российской Федерации. Он также призвал к продолжению и усилению политики санкций против России как страны-агрессора.

Петр Порошенко принял участие в международной сфере безопасности конференции в Висбю (Готланд, Швеция). Фото: Европейская правда
Петр Порошенко принял участие в международной сфере безопасности конференции в Висбю (Готланд, Швеция). Фото: Европейская правда
Петр Порошенко принял участие в международной сфере безопасности конференции в Висбю (Готланд, Швеция). Фото: Европейская правда
Петр Порошенко принял участие в международной сфере безопасности конференции в Висбю (Готланд, Швеция). Фото: Европейская правда
Петр Порошенко принял участие в международной сфере безопасности конференции в Висбю (Готланд, Швеция). Фото: Европейская правда

"Нет времени для колебаний, раздумий, умиротворение, полумер и политики выжидания, потому что именно сегодня, в том числе в Украине, решается будущее и европейского континента, и России", - отметил лидер "Европейской Солидарности".

Одновременно Запад должен обновить подходы к отношениям со странами "Восточного партнерства", особенно со странами, которые четко провозгласили курс на интеграцию с Евросоюзом и заключили Соглашения об ассоциации - Украиной, Грузией и Молдовой.

"Сегодня мы имеем возможность творить наше общее будущее путем формирования "Восточного партнерства 2.0" на основе Стратегии восточного расширения", - отметил Порошенко.

По словам пятого президента, такая Стратегия требует политического лидерства со стороны Евросоюза и разумного сочетания существующих реалий с обновленными механизмами и инструментами, испытанными в рамках предыдущих волн расширения Союза, в частности углубленной секторальной интеграцией, "скринингом" законодательства, усиленной финансовой поддержкой.

"Европейская Солидарность"
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