Заминировали горсовет. Требуют запретить партию Шария и ОПЗЖ

Заседание горсовета Запорожья остановили из-за вероятного минирования. Фото: zp.gov.ua

В Запорожье поступило сообщение о минировании здания горсовета. Неизвестные требуют поддержать ряд петиций о запрете партии Шария и "Оппозиционный платформы - За жизнь".

Об этом пишет 061.ua.

О якобы минировании сообщили секретаря горсовета Геннадия Наумова. Требовали принять обращение к Верховной Раде о запрете деятельности партии Шария, а также поддержать петицию о запрете ОПЗЖ.

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По информации местных СМИ, инцидент произошел во время сессии городского совета. "Такого еще не было", - с такими словами мэр Владимир Буряк остановил заседание и объявил эвакуацию.

Сессию решили перенести на 14 апреля.

До этого у здания горсовета Запорожья проходил митинг от Национального корупуса. Они требовали запретить партию Шария и ОПЗЖ. В НК отрицают все обвинения.