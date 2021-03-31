Заминировали горсовет. Требуют запретить партию Шария и ОПЗЖ

В Запорожье поступило сообщение о минировании здания горсовета. Неизвестные требуют поддержать ряд петиций о запрете партии Шария и "Оппозиционный платформы - За жизнь".
Об этом пишет 061.ua.
О якобы минировании сообщили секретаря горсовета Геннадия Наумова. Требовали принять обращение к Верховной Раде о запрете деятельности партии Шария, а также поддержать петицию о запрете ОПЗЖ.
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По информации местных СМИ, инцидент произошел во время сессии городского совета. "Такого еще не было", - с такими словами мэр Владимир Буряк остановил заседание и объявил эвакуацию.
Сессию решили перенести на 14 апреля.
До этого у здания горсовета Запорожья проходил митинг от Национального корупуса. Они требовали запретить партию Шария и ОПЗЖ.
В НК отрицают все обвинения.
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