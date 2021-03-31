Замглавы КСУ задекларировал собственный храм и 3 млн грн зарплаты

Замглавы Конституционного суда Сергей Головатый задекларировал храм УПЦ Киевского патриархата в Черкасской области.

Головатый с 22 июля 2010 года владеет храмом в поселке Ольшана площадью 201 кв. м, свидетельствуют данные его декларации за 2020 год. Также замглавы КСУ задекларировал земельный участок в этом поселке.

В декларации судьи указаны также жилой дом площадью 464 кв. м и 4 земельных участка в Киевской области, 2 квартиры в столице площадью 142,4 и 96,6 кв. м и 50% собственности на жилой дом в Смеле Черкасской области.

В декларации не упоминается ни одно авто. Зато есть наличные и деньги на счетах в банке. Головатый хранит наличными 25 тыс. грн €15 тыс. и $10 тыс., а еще 700 тыс. грн €9 тыс. и $735 держит в банке. Он задекларировал почти 3,1 млн грн зарплаты в суде, 177 тыс. грн пенсии и 37 тыс. грн гонорара в качестве члена Национальной академии правовых наук.

Автор: Bihus.Info В 2018-м ряд чиновников задекларировали собственные церкви

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1 января в Украине началась ежегодная кампания по декларированию, которая продлится до 31 марта. Глава МВД Арсен Аваков в ежегодной декларации о доходах указал икону с Мадонной и черный алмаз. Премьер-министр Денис Шмыгаль гривны держит в банке, а доллары - наличными. Министр образования и науки Сергей Шкарлет задекларировал новую квартиру в Чернигове и миллионы на счетах матери.