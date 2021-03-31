Депутат от ОПЗЖ задекларировал африканского льва

Депутат Харьковского горсовета от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Саид Джавид задекларировал африканского льва.

Животное депутат указал как "ценное движимое имущество", свидетельствует его декларация о доходах за 2020 год, пишет "Depo.Харьков".

"Льва африканского чипированного" Джавид приобрел в мае 2017 года. Также в собственности депутата несколько квартир, земельные участки и дом на 1043,4 кв. м. Он владеет 70% акций ООО "Евро мед", 50% ООО "Европартнер Финанс" и руководит общественной организацией "Союз афганцев Украины".

Фото: instagram.com/0001_im/

Ездит депутат на автомобиле Bentley Continental 2006 года, который по документам ему не принадлежит. Наличными Джавид хранит 2,5 млн грн. Зарплату депутат не указал, а в качестве доходов отметил 350 тыс. грн от предоставления имущества в аренду и 228,9 тыс. грн дохода от отчуждения движимого имущества.

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1 января в Украине началась ежегодная кампания по декларированию, которая продлится до 31 марта. Глава МВД Арсен Аваков в ежегодной декларации о доходах указал икону с Мадонной и черный алмаз. Министр образования и науки Сергей Шкарлет задекларировал новую квартиру в Чернигове и миллионы на счетах своей матери