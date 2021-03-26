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пятница, 26 марта 2021 09:46

Шкарлет задекларировал новую квартиру и миллионы на счетах матери

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Шкарлет задекларировал новую квартиру и миллионы на счетах матери
Сергей Шкарлет в должности министра с декабря прошлого года. Фото: mon.gov.ua

Министр образования и науки Сергей Шкарлет задекларировал новую квартиру в Чернигове и миллионы на счетах своей матери. Об этом свидетельствует декларация за 2020 год, поданная в марте, пишут "Буквы".

В прошлом году Шкарлет получил около 940 тыс. грн зарплаты. Заработал в университете "Черниговская политехника", ректором которого был и в министерстве.

Политик задекларировал 2 квартиры. Одна расположена в Чернигове, площадь 76,9 кв. м. Квартира была получена в собственность в декабре 2020-го. Стоимость в декларации не указана.

Также задекларирована квартира матери министра. Она расположена в Киеве, приобретена в 2013 году. Министр, живет именно там. В прошлой декларации это имущество отражено не было, пишет издание.

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Изменений касательно авто за год не произошло. Шкарлет все еще владеет Toyota Land Cruiser и Mitsubishi Pajero Wagon.

В банке и наличными министр хранит 193 тыс. грн и $50 тыс.

Значительно больше денег у его матери: 18 тис. грн, $95 тис., €65 тис. (в гривневом эквиваленте эта сумма равна почти 4,8 млн грн).

17 декабря Верховная Рада назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки. За его кандидатуру проголосовали "Слуга народа" и ОПЗЖ. Табло показало 226 голосов "за" - минимальное количество, необходимое для принятия решения.

"Голос" и "Европейская солидарность" попросили перерыв, чтобы убедить председателя ВР Дмитрия Разумкова и глав фракций переголосовать вопрос назначения.

Офис генерального прокурора открыл уголовное производство касательно кнопкодавства при назначении Шкарлета.

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