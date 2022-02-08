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Заместители министров "переплюнули" Шмыгаля по зарплатам

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Премьер-министр Денис Шмыгаль получил в прошлом году зарплату меньше заместителей министров.

Об этом свидетельствует инфографика "Слово і діло".

На протяжении 2021-го премьер заработал 687 тыс. 42 грн. Его месячная зарплата составляла в среднем 57,2 тыс. Меньше всего насчитали в сентябре – 44 тыс. 656 грн, больше всего в ноябре – 71 тыс.

Для сравнения, заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова в прошлом году заработала более 1,1 млн, самые высокие начисления были в октябре – более 164 тыс. и декабре – 225,8 тыс.

Заместитель министра обороны Анатолий Петренко тоже заработал более 1,1 млн.

Более миллиона заработали заместители министра социальной политики Виталий Музыченко и Евгений Котык и заместитель министра развития громад и территорий Вячеслав Негода.

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Среди министров больше всего заработал Дмитрий Кулеба – 1 млн 66 тыс. 688 грн. В среднем министр иностранных дел получал около 88,9 тыс. в месяц.

На втором месте – министр образования и науки Сергей Шкарлет. Он заработал 911 тыс. 818 грн. В среднем ему платили около 75,9 тысяч в месяц.

Наивысшую зарплату Шкарлет получил в марте – 136,7 тыс. (оклад, надбавки, командировочные суточные, отпускные, помощь на оздоровление).

 

Замыкает тройку самых высокооплачиваемых министров Марина Лазебная: за год глава Минсоцполитики заработала 899 тыс. 762 грн. Самая высокая зарплата у нее была в июне – чуть больше 130 тыс. (оклад, надбавки, отпускные, пособие на оздоровление).

Президент Владимир Зеленский получает меньшую зарплату, чем у его пресс-секретаря и руководителя Офиса с заместителями.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заработала в 2021 году более миллиона гривен.

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Дата
08
февраля

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