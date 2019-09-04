Заместителем министра обороны может стать женщина

Заместителем министра обороны Украины может стать Екатерина Коваль. Фото: Facebook/Екатерина Коваль

Помощник экс-нардепа от БПП Максима Ефимова Екатерина Коваль может занять пост заместителя министра обороны.

В своей декларации местом будущей работы или прохождения службы женщина указала Министерство обороны, а должность, на которую претендует - заместитель министра обороны.

Согласно документу, Коваль является конечным бенефициаром ОО "Страна права". Другая информация (о доходах, членов семьи, объекты недвижимости, транспортные средства и т.п.) в декларации не указана.

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Согласно данным Facebook-страницы, Коваль является экспертом по вопросам национальной безопасности и обороны и политтехнологом. Работала в Верховной Раде, МИД и Благотворительном фонде Арсения Яценюка Open Ukraine. Изучала внешнюю политику в Дипломатической академии Украины им. Геннадия Удовенко при МИД и научное сотрудничество в Национальном юридическом университете им. Ярослава Мудрого, экономику, перевод и гостиничный менеджмент в Народной украинской академии. Также как место образования Коваль указывает Национальный университет обороны Украины.

Верховная Рада назначила министром обороны Андрея Загороднюка. Соответствующее решение народные депутаты поддержали в четверг. "За" проголосовали 314 нардепа.