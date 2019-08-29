Страна получила нового министра обороны

Автор: ukrinform.ua Андрей Загороднюк - экс-руководитель проектного офиса реформ Минобороны

Верховная Рада назначила министром обороны Андрея Загороднюка.

Соответствующее решение народные депутаты поддержали в четверг.

"За" проголосовали 314 нардепов.

"Приоритет номер один - вернуть государственную политику лицом к простому военнослужащему. Это может звучать декларативно, но это совершенно практический вопрос.

У нас сегодня очень остро стоит вопрос комплектации, дисциплины, увольнений, социального обеспечения.

Вопрос на сколько военнослужащие видят себя в Вооруженных Силах.

ВС во время войны - очень ответственный вопрос. С точки зрения подготовки кадров. И мы должны вкладывать большие средства и усилия, чтобы наши военные были на порядок выше, чем военные противника. Тогда у нас есть очень серьезный шанс достигать своих боевых задач", - сказал он в зале парламента.

Загородюк заявил, что надо "от слова к делу" перейти к стандартам НАТО.

"Мы серьезно изменились за последние годы, но впереди еще огромный кусок работы. Мы немного стоим позади тех графиков, которые когда-то были разработаны", - сказал новый министр.

Загороднюк работал руководителем проектного офиса реформ Минобороны при министре Степане Полтораке.

5 июля его назначили внештатным советником президента Владимира Зеленского.

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Верховная Рада назначила новым главой правительства нынешнего заместителя руководителя Офиса президента Алексея Гончарука. Соответствующее решение поддержали 290 народных депутатов.