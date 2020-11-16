Заместитель Степанова посоветовала предпринимателям "искать дополнительные виды дохода" и идти работать в больницы

Заместитель Степанова заявила, что временную работу для предпринимателей готовы предоставить больницы. Фото: zik.ua

Заместитель министра здравоохранения Максима Степанова Ирина Микичак посоветовала предпринимателям из-за карантина выходного дня "искать дополнительные источники дохода" и идти работать в больницы.

Об этом заместитель МЗ сказала во время брифинга, сообщает "Еспресо.TV".

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"Мы просто просим оглянуться вокруг себя и найти другие дополнительные источники дохода, где можно зарабатывать во время карантина, из дома, онлайн, предоставляя дистанционные услуги, на вынос, на вывоз и тому подобное".

Она предложила малому бизнесу превращать проблемы в новые возможности, как это годами делают медики в поликлиниках, не имея ресурса, с нищенской заработной платой, но максимально предоставляя качественные медицинские услуги каждому гражданину.

Временные рабочие места для предпринимателей в вынужденном простое готовы предоставить больницы. Центры медицинской помощи нуждаются в "сильных и здоровых рабочих руках" - экономистов, бухгалтеров, санитаров, техников, работников прачечной и кухни, электриков, водителей, охранников, вахтеров, разнорабочих, добавила заместитель Минздрава.

"Приходите в больницы. Мы имеем возможность принять на работу всех. Помогите медицине спасать жизни каждого из нас, наших родных и близких", - призвала она.

Кабинет министров принял решение об усилении карантинных ограничений. По предложению Министерства здравоохранения, на всей территории Украины будет действовать общий карантин выходного дня. Карантин выходного дня в Украине больше всего нарушили в Львовской, Днепропетровской, Черкасской, Киевской, Тернопольской областях и в Киеве. В общем зафиксировали 1029 нарушений. 14 ноября министр здравоохранения Максим Степанов получил положительный тест на Covid-19 и находится на самоизоляции дома.