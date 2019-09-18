Заместитель Кличко заменил Безсмертного в "Минске"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в состав украинской делегации в Трехсторонней контактной группы Алексея Резникова.

"Уполномочить Резникова Алексея Юрьевича представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы", - говорится в указе №701/2019.

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13 августа президент Украины Владимир Зеленский своим указом освободил Романа Безсмертного от выполнения обязанностей представителя Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Бессмертный говорил, что это произошло из-за неприятия его позиций по урегулированию ситуации на востоке Украины офисом президента и самим Владимиром Зеленским.

Роман Бессмертный с 2014 года до 2016 года представлял Украину в политической подгруппе ТКГ на переговорах в Минске по Донбассу. 28 апреля 2016 года он заявил, что оставляет эту работу.

9 июля президент Украины Владимир Зеленский своим указом уполномочил Романа Бессмертного представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы вместо Александра Моцика.