"Заложники системы" - в программе Мендель на канале Ахметова защищают олигархов

Мендель стала ведущей программы на телеканалы Ахметова. Фото: akhmetovfoundation.org

На телеканале "Украина", который принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову, вышел анонс нового выпуска шоу "Большая деолигархизация".

В нем олигархов называют "заложниками системы", сообщает издание "Цензор.НЕТ"

Одним из главных тезисов анонса является утверждение о том, что олигархи - это "заложники системы, такие же, как мы с вами".

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Юлия Мендель, экс-спикер президента Владимира Зеленского, является одной из ведущих программы. Недавно в эфире "Радио НВ" она отказалась называть Ахметова олигархом.

"Это точно человек, который имеет большое финансовое влияние, и который продвигает собственные интересы в Украине", - сказала Мендель.

В июле президент Зеленский освободил Мендель с должности пресс-секретаря и назначил Сергея Никифорова. Мендель запомнилась тем, что препятствовала работе журналистов. Летом телеканал олигарха Ахметова запустил программу "Большая деолигархизация". Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект об олигархах. Его вносил президент.