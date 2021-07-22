Жалоба России против Украины в ЕСПЧ имеет пропагандистский смысл - Офис президента

Россия осуществляет рейдерскую схему через ЕСПЧ. Фото: slovoidilo.ua

Жалоба, которую Россия подала в Европейский суд по правам человека против Украины, не имеет никаких юридических перспектив.

РФ решила воспользоваться ЕСПЧ после того, как на конституционном уровне обеспечила себе абсолютную возможность не выполнять любое решение ЕСПЧ, сообщает в комментарии "Радио Свобода" советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"ЕСПЧ для самой России в юридическом смысле ничто, а в пропагандистском - все. Если кому-то нужен эталон политического цинизма - вот он в виде действий России".

В жалобе России в ЕСПЧ есть лишь чисто пропагандистский смысл.

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"В РФ теперь ежедневно будет звучать перечень "обвинений", "доказательств", поданных ЕСПЧ. Парадокс в том, что РФ выгодна любая истерия. В этом случае отрицательное решение против России позволит им начать другую пропагандистскую кампанию - дискредитацию ЕСПЧ. Украина не может отвечать за последствия военных действий, начатых Россией. Это было бы против здравого смысла и международно признанных юридических позиций", - говорит Подоляк.

Россия, контролирующая захваченные территории, ответственна полностью за ситуацию на этих территориях - от нарушения прав человека до грабежа экономического потенциала.

"В объяснении жалобы России указывается также и то, что Северо-Крымский канал якобы является основным источником пресной воды для жителей Крыма. Если за более чем семь лет оккупации Крыма в генпрокуратуре России так и не смогли понять, какие источники пресной воды в Крыму основные, то остается лишь констатировать полную деградацию этого российского учреждения. Абсолютно абсурдно также и то, что Россия пытается пропихнуть через ЕСПЧ рейдерскую схему: еще до рассмотрения жалобы получить выгоду через действия обеспечения. Уверены, это поразит европейцев, но не даст шанса России", - добавил Подоляк.

Россия впервые в истории подала иск против Украины в Европейский суд по правам человека. Москва отметила 10 претензий, которые выдвигает Киеву. Эти претензии перечисляют случаи, в которых, по версии российского ведомства, Украина нарушала права и свободы граждан - как украинцев, так и россиян.