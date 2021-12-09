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Законопроект 5655 добьет коррупцию в строительной отрасли - Карплюк

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Законопроект 5655 добьет коррупцию в строительной отрасли - Карплюк
Любая реформа-это прежде всего слом старой системы, отметил председатель инвестиционного совета Ирпеня. Фото: facebook.com/karplyuk2019

Все законопроекты, имеющие целью реформировать строительную отрасль, проходят нелегкий путь и на практике сталкиваются с большим количеством препятствий и критики. Так происходит и с законопроектом № 5655 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реформирования сферы градостроительной деятельности", который должен стать главным аккордом градостроительной реформы.

Такое мнение высказал председатель Инвестиционного совета Ирпеня, СЕО общества "Отважных" и Инвестиционной группы Molodist Владимир Карплюк в Facebook.

"Все игроки строительного рынка, которые работают более 10 лет, прекрасно помнят "входы" и "выходы" в "бэк-офис", созданный рядом с ДАБИ, помнят систему, в рамках которой даже порядочные сотрудники ДАБИ не могли повлиять ни на одно решение, а сформированный застройщиком пакет документов не имел никакого значения. С тобой начинали разговор только после "добровольных взносов". Законопроект № 5655 сделает невозможным любые непрозрачные механизмы. Будет качественно новый уровень, что ускорит и улучшит реализацию государственных, муниципальных и частных программ. Именно поэтому можно говорить, что наша совместная работа позволит подготовить ко второму чтению действительно качественный, сбалансированный законопроект, который учтет интересы государства, органов местного самоуправления, профессиональной среды и бизнеса, существенным образом изменит сферу градостроительства, создаст мощный импульс для развития строительной отрасли", – отметил Карплюк.

"Любая реформа-это прежде всего слом старой системы. А все мы знаем, как старая система может противостоять. Реформа градостроения в этом смысле – не исключение: было бы странно, если бы старая система так просто отдала такой "лакомый кусок". Но надо понимать, что накопленные за многие годы проблемы в сфере градостроительства нельзя устранить половинчатыми решениями. Было уже много примеров позитивных изменений: внедрение новых органов, новых процедур, но систему так и не удалось сломать, а коррупция просто трансформировалась и подстраивалась под новые условия. Сейчас мы имеем возможность, благодаря принятию принципиально новой модели, предлагаемой законопроектом № 5655, осуществить реальные изменения для рынка", – отметил Карплюк.

По его мнению, предложенные в законопроекте ключевые принципы позволят наконец приблизиться к прогрессивным мировым практикам ведения бизнеса. Рынок будет работать честно и прозрачно благодаря цифровизации документооборота, а повышенная уголовная и административная ответственность для всех участников строительного процесса, включая чиновников, обеспечит высокую планку самоконтроля, поскольку прописаны "круглые" суммы штрафов, средства от которых будут поступать в местные бюджеты. Кроме того, органы местного самоуправления получат право контролировать застройки на своих территориях и, таким образом, смогут предотвращать появление обманутых инвесторов, лишатся недостроев, незаконных застроек и других пережитков, которые породила предыдущая система.

"Все это, безусловно, положительно повлияет на смежные отрасли, "подтолкнет" доступную ипотеку, улучшит инвестиционный климат", – отметил СЕО Инвестгруппы Molodist и общества "Отважных".

По его словам, главное, что получит строительный рынок – это прозрачные условия для его функционирования с минимальным вмешательством государства в процессы проектирования, получения права на выполнение строительных работ, принятия зданий в эксплуатацию. В то же время такая дерегуляции возлагает на участников процесса дополнительную ответственность, поэтому проект нового закона сбалансирует права и обязанности всех сторон, позволит работать всем прозрачно в определенный законом способ.

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09
декабря

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