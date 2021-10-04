Закон Зеленского об олигархах - Разумков заявил о фальсификации

В Верховной Раде занимается фальсификацией законопроекта об олигархах.
Об этом заявил спикер Дмитрий Разумков на согласительном совете в понедельник.
"Закон об олигархах. Здесь начали все рассказывать, что кто-то что-то где-то прячет.
Докладываю вам, что ничто не может укрыться в стенах Верховной Рады. Когда комитет направляет в аппарат, понимая что он делает, закон не тот, который голосовался в стенах Верховной Рады, это уже подлог.
Но это уже другой законодательство", - заявил Разумков.
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