Закон об олигархах должны принять на следующей неделе - "слуга"

"Слуга народа" будет настаивать на скорейшем рассмотрении закона об олигархах. Фото: Сергей Кондрачук/epravda.com.ua

Верховная Рада должна проголосовать за законопроект об олигархах уже на следующей неделе.

В этом убеждена заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, о чем рассказала в программе "Украина на самом деле" телеканала "Дом".

"Мы будем настаивать на Согласительном совете. Представитель нашей фракции будет предлагать добавить в повестку дня следующей неделе этот законопроект", - сказала парламентарка.

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Она отметила, что с принятием закона появится "четкость и определение" в отношении лиц, которые будут зарегистрированы в реестре как олигархи. А также разорвет "замкнутый круг" их влияния на основные государственные и общественные сферы.

"Олигархи влияют на политические партии, министерства или отдельных политиков. То есть это замкнутый круг, безотходное производство. Показывают на своих каналах своих же политиков, потом эти же политики выполняют их прихоти: дают им налоговые льготы, не дают повысить налоги для олигархов. Эта система не дает развиваться нормальному, конкурентному бизнесу", - пояснила Кравчук.

На Комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки антиолигархический законопроект Верховной Раде рекомендовали принять. При подготовке законопроекту ко второму чтению в общем учли 13 поправок с 1271. Но председатель ВР Дмитрий Разумков считает нереалистичным предложение Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассмотреть законопроект об олигархах во втором чтении на пленарном заседании 23 сентября.