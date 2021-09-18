"Это - нереалистично". Разумков о рассмотрении "олигархического" закона в четверг

1 июля Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект об олигархах. Фото: replyua.net

Председатель ВР Дмитрий Разумков считает нереалистичным предложение Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассмотреть законопроект об олигархах во втором чтении на пленарном заседании 23 сентября.

"Сегодня прозвучало предложение о следующем четверге. Это малореалистично, точнее нереалистично. На следующей неделе я, во-первых, хочу разобраться, как происходил комитет, почему никто не был приглашен. Во-вторых, на следующей неделе предстоит понять, сколько времени необходимо будет профильным управлением Верховной Рады для того, чтобы подготовить этот законопроект к рассмотрению. Это займет немало времени. Последнее, коллеги в письме настаивали на том, чтобы мы следовали регламенту. Я буду следовать", - заявил спикер в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

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На Комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки антиолигархический законопроект Верховной Раде рекомендовали принять.

При подготовке законопроекту ко второму чтению в общем учли 13 поправок с 1271. В первом чтении Верховная Рада приняла этот документ 1 июля.