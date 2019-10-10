Закон о земле нельзя нести в Верховную Раду – Зеленский

Правительство планирует запустить рынок земли с 1 октября 2020 года. Фото: kurkul.com

Законопроект о продаже земель сельскохозяйственного назначения пока нельзя подавать на рассмотрение парламента, его необходимо доработать.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-марафона на Kyiv Food Market.

"Ситуация с земельным законом сложная. Я нашел время и встретился со многими фермерами. Я их услышал, "красные линии" мы увидели... Сейчас я говорю, что ни в коем случае нельзя нести этот закон в Верховную Раду", - сказал глава государства.

Он отметил, что некоторое время сельскохозяйственную землю в Украине нужно будет продавать исключительно украинцам.

"Все должно быть прописано в новом законе, мы не будем продавать землю иностранцам. Через некоторое время можно будет открыть рынок иностранным компаниям, которые будут работать на нашей земле, и украинцы там будут работать. Сейчас есть иностранцы, которые арендуют землю в Украине. И кейс с ними тоже надо решать. Что делать с иностранцами, которые 5-10 лет работают на нашей земле... Все это надо урегулировать в законе о рынке земли. До 1 декабря мы успеем", - убежден Зеленский.

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Кабинет министров утвердил законопроект о рынке земли и передал его на рассмотрение в парламент. В случае принятия документа Верховной Радой в Украине отменят запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения с 1 октября 2020-го. Один человек или компания вместе со связанными лицами совокупно сможет купить не более 15% с/х земель в пределах одной области или 0,5% всех земель с/х назначения в Украине. Первоочередное право на покупку земли получит ее арендатор. Впервые мораторий на продажу земли в Украине ввели в 2001-го, после чего несколько раз продлевали. Последний раз парламент продлил мораторий своим голосованием 20 декабря 2018-го. Он будет действовать до 2020-го.