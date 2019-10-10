Закон о земле нельзя нести в Верховную Раду – Зеленский

 
Ексклюзивы
1/5
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
Просмотров: 63
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
Просмотров: 936
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
5 Просмотров: 2034
Президент ведет в ловушку себя и государство - политолог
Президент ведет в ловушку себя и государство - политолог
2 Просмотров: 2349
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Просмотров: 1287
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
2 Просмотров: 3132
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
Просмотров: 1863
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
3 Просмотров: 4554
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Просмотров: 6390
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
2 Просмотров: 3897
Фото
Все фото
8
7
3
4
8
&quot;Почему сдаются территории, где погибли герои?&quot; - под пресс-конференцию Зеленского пришли с митингом
"Почему сдаются территории, где погибли герои?" - под пресс-конференцию Зеленского пришли с митингом
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
&quot;Слуги народа&quot; заинтересовались вечной молодостью и тайнами Тибета
"Слуги народа" заинтересовались вечной молодостью и тайнами Тибета
Зеленскому и Мендель принесли поводок и намордник
Зеленскому и Мендель принесли поводок и намордник
Одно из семи чудес Украины исчезает. Зеленскому пишут петицию
Одно из семи чудес Украины исчезает. Зеленскому пишут петицию
Видео
Все видео
Пресс-марафон Зеленского: трансляция онлайн
Пресс-марафон Зеленского: трансляция онлайн
Зеленский нахамил журналисту: "Девочки нет. С вами ничего не будет"
Зеленский нахамил журналисту: "Девочки нет. С вами ничего не будет"
"Надо тебя толкнуть": "слуга народа" неудачно пошутил над журналистом, которому препятствовала в работе Мендель
"Надо тебя толкнуть": "слуга народа" неудачно пошутил над журналистом, которому препятствовала в работе Мендель
Баканов повысил чиновника, который организовал акцию под домом Шабунина - "Схемы"
Баканов повысил чиновника, который организовал акцию под домом Шабунина - "Схемы"
Друг Богдана рассказал о поездке в Турцию
Друг Богдана рассказал о поездке в Турцию
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 2250
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 6489
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1314
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 972
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 783
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
07 октября 2019
1 Просмотров: 1116
Лавка під вікном
Якщо йти вулицею Шкільною в Тальному, то наша хата праворуч. Раніше, як ще була жива мати, вона зустрічала мене, сидячи на лавочці. Щоби не тратити ...
четверг, 10 октября 2019 16:26

Закон о земле нельзя нести в Верховную Раду – Зеленский

  Комментировать
Закон о земле нельзя нести в Верховную Раду – Зеленский
Правительство планирует запустить рынок земли с 1 октября 2020 года. Фото: kurkul.com

Законопроект о продаже земель сельскохозяйственного назначения пока нельзя подавать на рассмотрение парламента, его необходимо доработать.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-марафона на Kyiv Food Market.

"Ситуация с земельным законом сложная. Я нашел время и встретился со многими фермерами. Я их услышал, "красные линии" мы увидели... Сейчас я говорю, что ни в коем случае нельзя нести этот закон в Верховную Раду", - сказал глава государства.

Он отметил, что некоторое время сельскохозяйственную землю в Украине нужно будет продавать исключительно украинцам.

"Все должно быть прописано в новом законе, мы не будем продавать землю иностранцам. Через некоторое время можно будет открыть рынок иностранным компаниям, которые будут работать на нашей земле, и украинцы там будут работать. Сейчас есть иностранцы, которые арендуют землю в Украине. И кейс с ними тоже надо решать. Что делать с иностранцами, которые 5-10 лет работают на нашей земле... Все это надо урегулировать в законе о рынке земли. До 1 декабря мы успеем", - убежден Зеленский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Поддерживают ли в Украине открытие рынка земли - опрос

Кабинет министров утвердил законопроект о рынке земли и передал его на рассмотрение в парламент. В случае принятия документа Верховной Радой в Украине отменят запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения с 1 октября 2020-го.

Один человек или компания вместе со связанными лицами совокупно сможет купить не более 15% с/х земель в пределах одной области или 0,5% всех земель с/х назначения в Украине. Первоочередное право на покупку земли получит ее арендатор.

Впервые мораторий на продажу земли в Украине ввели в 2001-го, после чего несколько раз продлевали. Последний раз парламент продлил мораторий своим голосованием 20 декабря 2018-го. Он будет действовать до 2020-го.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Закон о земле нельзя нести в Верховную Раду – Зеленский». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
октября

В Украине основали новую науку

На допросах не сломался: поэт Драй-Хмара знал 19 языков

Бывший император устроился библиотекарем

Фритьоф Нансен почти открыл Северный полюс

Самое читаемое
&quot;От красоты не осталось и следа&quot; - как больная раком Заворотнюк выглядит сейчас
"От красоты не осталось и следа" - как больная раком Заворотнюк выглядит сейчас Просмотров: 33292
Белле Хадид - 23: самые &quot;горячие&quot; фото манекенщицы
Белле Хадид - 23: самые "горячие" фото манекенщицы
10
 Просмотров: 14841
Данилюк заявил, что не вернется к Зеленскому
Данилюк заявил, что не вернется к Зеленскому 1 Просмотров: 12969
Какие черты характера можно определить по лицу
Какие черты характера можно определить по лицу Просмотров: 11988
Зеленский нахамил журналисту: &quot;Девочки нет. С вами ничего не будет&quot;
Зеленский нахамил журналисту: "Девочки нет. С вами ничего не будет"
 2 Просмотров: 10845
Политика
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
 Просмотров: 63
Путин не просил воду для Крыма – Зеленский
Путин не просил воду для Крыма – Зеленский Просмотров: 351
Зеленский решал с силовиками вопрос "посадок", которые "должны понравиться" людям - Кошкина
Зеленский решал с силовиками вопрос "посадок", которые "должны понравиться" людям - Кошкина Просмотров: 324
На место Кличко в администрации метят 3 кандидата
На место Кличко в администрации метят 3 кандидата Просмотров: 1089
Порошенко шантажировал Медведчука каналом "112 Украина" - Зеленский
Порошенко шантажировал Медведчука каналом "112 Украина" - Зеленский Просмотров: 324
Больше всего комментируют
4
Зеленский собирается построить вал вокруг Донбасса, если мира не будет год
2
"Слуга народа" носит на руке 126 минимальных зарплат
2
Зеленский будет общаться с журналистами на фудкорте
2
Зеленский нахамил журналисту: "Девочки нет. С вами ничего не будет"
2
"Формула Штайнмайера": президент признал ошибку
Голосов: 12573
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua