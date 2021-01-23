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воскресенье, 24 января 2021 01:50

Закон о языке: когда начнут штрафовать нарушителей

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Закон о языке: когда начнут штрафовать нарушителей
Для оформления такого штрафа нужны доказательства. И его можно обжаловать в суде. Фото: Радио Свобода

Штрафы за отказ обслуживать клиентов на украинском языке появятся в 2022 году. Но и штрафовать будут не всех подряд.

Об этом заявил языковой омбудсмен Тарас Креминь в интервью "Радио Свобода".

Он напомнил, что штрафы в размере от 5100 до 6800 гривен будут выписаны для злостных нарушителей, которые систематически отказываются обслуживать клиентов на украинском.

"Но это для злостных нарушителей, которые принципиально нарушают права граждан, в отношении которых мы постоянно получаем постоянные жалобы, и таких жалоб достаточно две для того, чтобы мы начали производство, чтобы был составлен протокол и накладывали штраф", - отметил Кремень.

Также он подчеркнул, что для оформления такого штрафа нужны доказательства. И его можно обжаловать в суде.

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