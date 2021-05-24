Закон о передаче земель общинам подписано: нардеп Лабазюк объяснил, что теперь изменится для украинцев

Лабазюк прокомментировал закон о передаче земель общинам. Фото: facebook.com/SergiyLobazyuk

Сегодня во время проведения Всеукраинского форума "Украина 30. Земля" президент Владимир Зеленский подписал закон №2194, которым предусматривается совершенствование системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений.

Это событие прокомментировал в Facebook народный депутат Украины и член депутатской группы "Партия "За Будущее" Сергей Лабазюк.

По его словам, теперь право распоряжаться землями переданы общинам безвозвратно, а Госгеокадастр остается только сервисной организацией с ликвидированными коррупционными полномочиями в управлении земельными ресурсами.

"Я неоднократно говорил о том, что законопроект приняли с опозданием минимум в 3-4 года. Документ должен был вступить в действие одновременно с запуском реформы децентрализации, а именно - с началом объединения территориальных общин. Ведь это ключевой инструмент, который дает возможность людям на местах эффективно работать, получать ресурсы из собственных земель и планировать местный бюджет на последующие годы", - выразил свое мнение политик и член Комитета по вопросам аграрной и земельной политики.

Также Лабазюк назвал ключевые аспекты законопроекта:

- право покупки земли принадлежит исключительно гражданам Украины и компаниям под украинской юрисдикцией;

- государственные земли с / х назначения за пределами населенных пунктов переходят в собственность общин, отныне получают право самостоятельно распоряжаться участками;

- органы местного самоуправления контролировать самовольное занятие земельных участков и нецелевое использованием земель. Также они получают полномочия утверждать документы по землеустройству и градостроительной документации.

- что очень важно для людей - сокращается ряд бюрократических процедур, уменьшается количество справок и сроки их оформления. Это позволит преодолеть коррупцию в сфере земельных отношений и увеличит материальную базу общин.

Народный депутат убежден, что подписанный документ является чрезвычайно важным и определяющим для завершения децентрализации: "Поздравляю всех с этим событием и выражаю благодарность всем депутатам, которые поддержали этот закон".

Законопроект №2194 предусматривает передачу земли государственной собственности за пределами населенных пунктов, кроме земель, которые нужны государству для выполнения его функций, в коммунальную собственность сельских, поселковых, городских советов. Документом также устанавливается четкий механизм порядка фиксирования в Государственном земельном кадастре границ общин.