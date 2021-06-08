Заигрывание с избирателями: политолог оценил закон Зеленского об олигархах

"Закон Владимира Зеленского напоминает попытки понравиться обществу", говорит Сергей Гайдай. Фото: "Укринформ"

Законопроект президента Владимира Зеленского об олигархах будет неэффективным. Нужно бороться с коррумпированной системой, а не отдельными фамилиями. Такое мнение Gazeta.ua выразил политолог Сергей Гайдай.

"Закон Зеленского – это популизм. Напоминает попытки понравиться обществу. Действенным он не будет. Через некоторое время зафиксируют, что преодолеть олигархов нельзя, потому что власть имитирует борьбу. В стране нет правовой системы, независимого суда, традиции бороться за наказание. Но есть традиция обходить законы, иметь теневые активы – в противостоянии с этим закон будет неэффективен", – говорит Гайдай.

Также добавляет: "Власти приняли решение бороться с людьми, которые пользуются системой. Это не очень разумно. Потому что когда их уберут, появятся другие. Существует уже почти 30 лет государственный аппарат, социально-политическое устройство. На его основе возникла небольшая группа людей, которых называют олигархи. Они используют механизм коррупции".

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Любого человека по этому законопроекту можно обозначить олигархом, отмечает политолог. "Особенно того, кто не нравится властям. Будет механизм договоренности власти с существующими олигархами. Закон давать возможность давить на владельцев бизнеса", – отмечает Гайдай.

Не надо бороться с олигархами, нужно демонтировать старую систему, добавляет политолог. "Убрать возможность теневого бизнеса, принять важные законы и ввести традицию их выполнять. Например, антимонопольное, антитрастовое. Это проходили в других странах, где были такие же проблемы. Важно принять закон о праве лоббизма", – отмечает Гайдай.

2 июня президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду как неотложный проект закона "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" (№ 5599).

Законопроект определяет круг лиц, подпадающих под определение олигарха, и устанавливает правила их прозрачных взаимоотношений с представителями власти. На основе его должны создать реестр олигархов.