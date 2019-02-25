Задержан экс-руководитель Генштаба - СМИ

Правоохранители задержали экс-руководителя Генштаба Владимира Заману.

В понедельник утром военной прокуратурой совместно с СБУ задержали в деле о госизмене бывшего руководителя Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-полковника Владимира Заману.

В настоящее время продолжаются обыски. Суть предъявленных обвинений пока не известна. Информация дополняется, сообщает УНН ссылаясь на источник в правоохранительных структурах.

Владимир Замана работал руководителем Генерального Штаба в 2012-14 годах. Затем был уполномоченным Верховной Рады по контролю за деятельностью Министерства обороны.

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Следователи проверят бывших министров обороны и руководителей Генштаба о хищении и кто был основным генератором "бездумного уничтожения" военного потенциала Вооруженных Сил Украины. Об этом заявлял генпрокурор Юрий Луценко на заседании временной следственной комиссии Верховной Рады.