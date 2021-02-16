Заблокированный телеканал Медведчука судится с Зеленским

Это 4-й иск с требованием отменить указ президента относительно санкционирования телеканалов NewsOne, ZIK и"112 Украина". Фото: "УНИАН"

Заблокированный телеканал ZIK подает в суд на президента Владимира Зеленского. 12 февраля в Кассационный административный суд в составе ВСУ поступил иск, который оспаривает указ Зеленского в части введения в действие решения СНБО.

Это 4-й иск с требованием отменить указ президента относительно санкционирования телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина", сообщает пресс-служба ВСУ.

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Суд оставил это исковое заявление без движения и установил истцу 10-дневный срок для устранения недостатков. В частности, на казначейский счет не поступили средства, которые истец должен перечислить на уплату судебного сбора, поэтому компания должна предоставить доказательства о зачислении средств.

Кроме того, истец не предоставил суду доказательств о целесообразности привлечения СНБО, СБУ и ВР к участию в деле как третьих лиц.

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Ранее Верховный Суд уже определил 2 иска, которые оспаривают указ президента Владимира Зеленского относительно санкционирования телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина". Еще одно из заявлений оставили без движения и установили истцу 10-дневный срок для устранения недостатков. Дело назначили к рассмотрению на 15 марта.