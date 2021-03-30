Заберите у них право голоса. Реакция соцсетей на победу Аксенова

На довиборах у Верхорну Раду в Донецькій області переміг Андрій Аксьонов. Фото: Укрінформ

Андрей Аксенов, который организовывал референдум ДНР и, вероятно, имеет российское гражданство победил на довыборах в Верховную Раду в Донецкой области. За него проголосовали 65,46%.

Gazeta.ua собрала реакцию соцсетей на результаты выборов.

"Можно только представить, что навибирають жители ордло и Крыму", - пишет журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева.

"Донбасс без борьбы отдают пророссийским силам", - написал журналист Денис Казанский. Он убежден, что ситуацию можно исправить, если работать, а не договариваться.

Победой неофеодализму результаты выборов называет бывший нардеп Игорь Попов.

Журналист Сергей Руденко считает, что за семь лет войны жителей Донбасса так ничему и не научили. "Если проглотим это, то вскоре и другие представители "ДНР" и "ЛНР" сядут в кресла в Верховной Раде", - предупреждает.

Политический эксперт Андрей Смолий назвал результаты "очередным диагнозом части общества". По его мнению, выбор сделан не в пользу Украины.

Категорически против, чтобы жителям оккупированных территорий после деоккупации давали право голоса политолог Виктор Таран.

Донецкая область болеет, ее нужно лечить, говорит журналист Михаил Ухман. "Так сложилось исторически, что каждый регион Украины по своему куда тяготеет. Это не беда, если сама страна знает, чего хочет", - пишет он.

Считает, что избиратели в Донецкой области хотят, чтобы их и дальше убивали московиты нардепка София Федина.

Заморозить избирательное право жителям этих территорий предлагает блогер Олег Шарп.

"В 50-м округе выиграл русский мир", - отмечает эксминистр экологии и природных ресурсов Игорь Шевченко. В этом обвиняет не народ, а власть.

28 марта 2021 на 2 одномандатных избирательных округах состоялись довыборы в Верховную Раду. Голосование проходило в округе №87 в Ивано-Франковской области и №50 в Донецкой области. После Аксенова в рейтинге представитель "Партии Шария" Валентин Рыбин с 14,8% и кандидат от "Европейской солидарности" Юлия Кузьменко с 6,8%.