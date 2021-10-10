"За*бало": возле дома Зеленского в Конча-Заспе проходит акция протеста

Протестующие привезли с собой колонки. Фото: facebook.com/rok

Возле дома президента Владимира Зеленского в Конча-Заспе собрались его противники для проведения акции протеста "За*бало: автомарш разгневанных граждан".

Цель мероприятия - "озвучить недовольство Зеленскому и его команде", - указано на странице акции в Facebook. Среди ее организаторов "Движение сопротивления капитуляции" и "Демократический топор".

"Достало позориться из-за клоунов на Банковой. Достали ливни спецопераций, офшоры и системный разворот в сторону Китая... Мы хотим выплеснуть свой гнев. Согнать злость. Провести эмоциональную разгрузку", - говорится в сообщении.

У забора резиденции выстроились нацгвардейцы и полиция. Правоохранителей по меньшей мере две сотни. Протестующие привезли с собой колонки, из которых звучит музыка. Также активисты держат плакаты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: К Порошенко прислали "титушок", чтобы отвлечь внимание от акции под домом Зеленского - Погребиский

3 октября журналисты "Слідство. Інфо" опубликовали фильм "Оффшор 95". В нем говорится о схеме перевода средств от структур олигарха Игоря Коломойского в оффшорные фирмыЗеленского и его соратников. Показ фильма в Малой опере в Киеве срывали после звонка с угрозами, поступившего в Киевскую городскую госадминистрацию.