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среда, 19 июня 2019 14:12

За Таруту вступились бойцы Азова: он много сделал для фронта

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За Таруту вступились бойцы Азова: он много сделал для фронта
Заместитель министра внутренних дел Украины Вадим Троян назвал помощь Сергея Таруты для полка колоссальной

После скандала, разгоревшегося в сети, на защиту нардепа встали бойцы Азова. Заслуги украинского политика Сергея Таруты в поддержке украинских воинов в борьбе с пророссийскими оккупантами на востоке Украины – неоспоримы. Об этом заявил замминистра внутренних дел Украины Вадим Троян, сообщает Politeka.

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Накануне в сети произошла шумиха из-за оговорки Сергея Таруты, когда тот выступал в родном регионе и в освобожденном годами ранее украинскими бойцами Мариуполе.

Некоторые из оппонентов политика сразу же "вцепились" в случайно пророненное слово и попытались раздуть скандал. После инцидента в защиту Сергея Таруты выступили украинские воины – в частности экс-боец и замкомандира небезызвестного "Азова" Вадим Троян:

"Есть волна, которую искусственно разгоняют СМИ, относительно выступления Таруты в Мариуполе. Понятно, что выборы, и кому это выгодно. Мы отстояли Мариуполь вместе с "Азовцами", мариупольцами. Да нам много чего удалось, благодаря Таруте", — написал Вадим Троян в сети.

Экс-боец "Азова" добавил, что именно помощь Сергея Таруты для полка была колоссальной:

"Он собственными средствами помогал "Азову", привозил инструкторов, принимал участие в обороне и освобождении города. Ошибся в выступлении, но это с каждым может случиться. Но он не предавал родной город и государство", — подытожил Вадим Троян.

В партии "Основа" есть стратегия, как устранить противостояние во власти. Это необходимо сделать на основе принятия нового Общественного договора и новой Конституции Украины, процедура принятия которой определена в законопроекте №3781. Иначе противостояние во власти будет обостряться, а страдать будет народ, граждане Украины, считает Сергей Тарута. В итоге украинцы будут вынуждены выезжать из Украины, а страна продолжит беднеть. В выигрыше же останутся Польша и другие европейские страны, куда массово направляются украинские трудовые мигранты, поднимая тем самым экономику этих стран.

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Дата
19
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