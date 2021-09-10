За "слуг народа" в Раде будет отдуваться спикер

Тем временем депутаты "сосредоточатся на комментировании законов". Фото: Александр Сенько, Facebook

Теперь текущую ситуацию касательно фракции "Слуга народа" в Верховной Раде будет комментировать журналистам пресс-секретарь. Об этом в кулуарах заявил председатель партии "Слуга народа", народный депутат Александр Корниенко.

"Мы не делим журналистов на правильных и неправильных. Достаточно открыто работаем со СМИ.

С нашей стороны от партии, от фракции, в основном в первую очередь фракции, потому что это парламентская деятельность, будет работать пресс-секретарьЮлия Палийчук. Она вам хорошо знакома. Но теперь она еще будет в новой ипостаси - будет комментировать события, отвечать, сообщать позицию фракции по тем или иным вопросам. Скажем так, текущим.

Потому что для обсуждения стратегических вещей у нас есть профильные депутаты, много спикеров - людей 50 в активной ротации. Мы, как депутаты, хотели бы сосредоточиться на комментировании реформ, законов. А госпожа Юлия может вам сообщать какие-то организационные вещи", - заявил депутат.

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"Я думаю, со временем Верховная Рада, возможно, дорастет и до того, что мы видели, например, в Бундестаге, там где у каждой партии есть свой пресс-поинт. Ну пока у нас такое здесь, знаете, общежитие. Все выходят, приходят", - сказал Корниенко.

На этой неделе журналисты сообщили, что мать народного депутата от "Слуги народа" Андрея Клочко в течение последних двух лет стала обладательницей двух квартир в Киеве, дома, земельных участков и авто. Рыночная стоимость имущества примерно 14,5 млн грн. В четверг "слуга" Николай Тищенко устроил драку в Верховной Раде.