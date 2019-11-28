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четверг, 28 ноября 2019 10:57

За осень Зеленский потерял 21% поддержки - опрос

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За осень Зеленский потерял 21% поддержки - опрос
Еще в сентябре поддержка Зеленского была на уровне 73%, напоминают социологи. Фото: УНІАН

К президенту Владимиру Зеленскому положительно относятся 52% украинцев.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 22 по 25 ноября.

В течение осени доля тех, кто относится к Зеленскому положительно, уменьшалась: 73% в сентябре, 66% - в октябре, 64% в начале ноября, 52% - в конце ноября. Доля тех, кто относится к Зеленскому негативно, в течение осени росла: 7% в сентябре, 9% в октябре, 12% в начале ноября, 19% в конце ноября, пишут социологи.

Оценка действий президента сравнению с началом ноября в конце месяца ухудшилась: на 10 процентных пунктов стало меньше тех, кто одобряет его работу (с 64% до 54%), и на 13 выросла доля тех, кто не одобряет (с 23% до 36% ).

Социологи опросили 1500 респондентов во всех регионах, за исключением оккупированных Россией Крыма и районов Донецкой и Луганской областей. Погрешность выборки не превышает 3%.

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20 ноября прошлого полгода со дня вступления Владимира Зеленского на пост президента.

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Дата
28
ноября

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