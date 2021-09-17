За нарушение телеканалами языкового закона могут быть санкции - Креминь

Систематическое нарушение телевизионными каналами языкового закона является основанием для возможного применения санкций. Об этом сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.
В Офис уполномоченного за два месяца действия новых норм закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" поступили более 80 обращений граждан о возможном несоблюдении языкового законодательства 25 телеканалами.
Основная часть обращений касалась деятельности телеканалов "Украина", "Интер" и "1+1".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Телеканалы два года "забивали" на переход на украинский
По этим фактам начали пять мер государственного контроля за применением государственного языка касательно ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1", ЗАО "Телеканал "Интер", ООО "Международная коммерческая телерадиокомпания ICTV", ООО "Телеканал "МЕГА" и ООО "Телерадиокомпания "Украина".
"Указанные факты и другие многочисленные материалы, подтверждающие систематическое нарушение упомянутыми телевизионными каналами языкового закона, является основанием для рассмотрения этого вопроса на отдельном заседании СНБО и возможного применения санкций", - заявил Креминь.
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания не должен ограничиваться фиксацией нарушений законодательства, а занять принципиальную позицию, официально рассмотреть на заседании вопрос о систематическом нарушении каналами действующего законодательства, добавил уполномоченный.
16 июля вступили в силу очередные нормы языкового закона. Языком демонстрации фильмов в Украине является украинский.
Группа "1+1 медіа" заявляла, что продолжит транслировать фильмы на русском. А на украинский будет переходить постепенно.
Комментарии