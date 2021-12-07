За "лысую" резину будут наказывать строго - после масштабного ДТП Монастырский анонсировал законопроекты

После масштабной ДТП возле Чернигова министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроекты для повышения безопасности дорожного движения.
Об этом сказал в обращении во вторник, 7 декабря.
Монастырский заявил, что патрульная полиция будет "строго наказывать водителей и владельцев коммерческих транспортных средств, которые ездят на "лысой" резине или используют для экономии денег колеса с недопустимыми недостатками".
"А также тех, кто превышает скоростной режим и правила маневрирования", - добавил он.
Законопроекты внесут в этом месяце.
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7 декабря около 7:55 вблизи села Брусилов Киселевской громады маршрутный автобус с пассажирами столкнулся с фурой.
13 человек погибли, среди них - водитель маршрутки. Еще семеро травмировались.
8 декабря в Черниговской области объявили днем траура.
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