За "лысую" резину будут наказывать строго - после масштабного ДТП Монастырский анонсировал законопроекты

"Будьте бдительны, сев за руль", - сказал министр. Фото: Facebook.com/mvs.gov.ua

После масштабной ДТП возле Чернигова министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроекты для повышения безопасности дорожного движения.

Об этом сказал в обращении во вторник, 7 декабря.

Монастырский заявил, что патрульная полиция будет "строго наказывать водителей и владельцев коммерческих транспортных средств, которые ездят на "лысой" резине или используют для экономии денег колеса с недопустимыми недостатками".

"А также тех, кто превышает скоростной режим и правила маневрирования", - добавил он.

Законопроекты внесут в этом месяце.

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7 декабря около 7:55 вблизи села Брусилов Киселевской громады маршрутный автобус с пассажирами столкнулся с фурой. 13 человек погибли, среди них - водитель маршрутки. Еще семеро травмировались. 8 декабря в Черниговской области объявили днем траура.