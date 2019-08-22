За кресло вице-спикера будут посоревнуются 3 фракции

Председателем Верховной Рады и первым заместителем будут представители "Слуги народа". Фото: politeka.net

На должность вице-спикера Верховной Рады претендуют фракции "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Оппозиционная платформа - За життя".

Об этом журналистам сообщил народный депутат от "Батькивщины" Андрей Кожемякин после заседания рабочей группы в парламенте.

"Фракция "Батькивщины" сегодня выдвинула своего члена на должность вице-спикера", - сказал политик.

Он отметил, что фракции, которые не претендуют на место в президиуме, автоматически "не оппозиция".

"Сегодня [Ирина] Геращенко сказала, что партия ЕС тоже находится в оппозиции и после обеда они подадут кандидатуру на должность вице-спикера", - сказал Кожемякин.

И добавил, что коллеги из ОПЗЖ также не успели еще подать кандидатуру.

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Раньше от должности вице-спикера в Верховной Раде 9-го созыва отказалась партия "Голос". Всего в новом парламенте будут представлены 5 политсил: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За життя", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос". Президентская партия будет предлагать назначить своего лидера Дмитрия Разумкова спикером, а его заместителем - "слугу народа" Дмитрия Стефанчука.