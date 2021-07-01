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четверг, 01 июля 2021 15:56

За домашнее насилие будут наказывать жестче

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За домашнее насилие будут наказывать жестче
Депутаты внесли изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Фото: @verkhovna.rada.ukraine

Верховная Рада внесла изменения в Кодекс об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за домашнее насилие и насилие по признаку пола. Решение приняла в четверг.

Речь идет о 170-340 грн штрафа или общественных работах от 30 до 40 ч., или арест до 10 суток, сообщает "Укрінформ".

Такая ответственность предусматривается за совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола. Когда мог быть или был нанесен вред физическому или психическому здоровью человека.

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Так же - за невыполнение срочного запретного предписания лицом, в отношении которого оно вынесено. Или несообщение Национальной полиции о месте своего временного пребывания в случае вынесения такого предписания.

Если те же действия совершены лицом повторно в течение года, за это последует штраф в 340-680 грн или общественные работы до 60 ч., или административный арест до 15 суток.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования.

Сейчас законодательство среди видов наказания за домашнее насилие предусматривает админарест до семи суток.

В этом году зарегистрировали более 1 тыс. производств по фактам домашнего насилия.

Количество обращений пострадавших увеличивается, все больше людей решают не замалчивать эту проблему.

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