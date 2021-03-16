"За что это нам?": соцсети о передаче "Взгляд с Банковой с Юлией Мендель"

Прессекретарка президента Юлия Мендель будет вести еженедельную передачу "Взгляд из Банковой" на государственном телеканале "Дом". Его транслируют на оккупированных Россией территориях Украины.

Мендель будет комментировать актуальные события и "делиться своими выводами о том, что происходит, делать прогнозы специально для аудиторий, проживающих на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса". Программа будет выходить на русском языке, сообщается на канале.

Gazeta.ua собрала реакции соцсетей новый на "взгляд с Банковой".

"Квинтэссенцией сути руководства Офиса президента" ее называет екснардеп Юрий Левченко.

Офис президента выстроит собственный медиахолдинг, пишет Сергей Костинский, бывший член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

О спортивной аэробике Марины Порошенко вспомнила журналистка Марина Данилюк-Ермолаева.

Программа будет распространять "Менделевскую" пропаганду, считает общественный деятель Андрей Смолий.

"Война, коронавирус, падение экономики - все это подождет", - написали на странице "Баба и кот".

"За что это нам?" - спрашивает политолог Виктор Таран.

Посоветовал загуглить, как пишется слово "дом" и собрал интересные высказывания Мендель общественный деятель Олег Симороз:

"Почему на русском и с каких пор линия фронта стала "контактной линией"? - спрашивает историк и политолог Андрей Ковалев.

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Государственный телеканал "Дом" начал спутниковое вещание на оккупированные Россией территории Украины 1 марта. Его можно смотреть в Донецке, Макеевке, Горловке, Судаке, Евпатории, Симферополе и других оккупированных городах.