За чьи деньги депутаты собрались в Давос

Разумков рассказал о командировках. Фото: politeka.net

Украинские депутаты ездят в командировки не за счет государства.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что не направлял народных депутатов на ежегодное заседание Всемирного экономического форума в Давосе, сообщили на РБК- Украина.

По словам Разумкова, все депутатские командировки происходят не за счет госбюджета, и он всегда очень тщательно просматривает документы по командировкам.

"В первую очередь я смотрю, когда (чтобы это не была сессия), куда и за счет чего. От Верховной Рады стараемся отправлять в командировку очень осторожно, исключительно НАТО, ПАСЕ. И все командировки происходят на 99% не за счет государственного бюджета Украины. Так же и посещение Давоса народными депутатами не будет стоить гражданам нашего государства ни гривны", - сказал Разумков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Разумкова спросили о роспуске Рады

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, что в парламент не поступало предложений о любых изменениях закона о языке. При этом политик в интервью телеканалу "Украина" подчеркнул, что процесс рассмотрения законодательных инициатив все еще продолжается.